13 апреля в Уфе пройдёт сельхозярмарка для гурманов

13 апреля в здании Минсельхоза Башкирии в Уфе пройдёт фермерская ярмарка, продукция рассчитана на гурманов. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.

Как сообщили в отделе развития продовольственных рынков Минсельхоза РБ, на ярмарке будет представлена самая разнообразная продукция фермерских хозяйств. Горожане смогут купить ремесленные сыры, грибы, деликатесную продукцию из мяса, масло подсолнечное, огурцы и другие продукты, производимые фермерами республики.

Ярмарка будет работать с 12.00 до 15.00 часов по адресу: Уфа, ул. Пушкина, 106 (нижний подъезд, возле столовой).