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13 апреля в Уфе пройдёт сельхозярмарка для гурманов
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13 апреля в Уфе пройдёт сельхозярмарка для гурманов 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
13 апреля в здании Минсельхоза Башкирии в Уфе пройдёт фермерская ярмарка, продукция рассчитана на гурманов. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства РБ.
Как сообщили в отделе развития продовольственных рынков Минсельхоза РБ, на ярмарке будет представлена самая разнообразная продукция фермерских хозяйств. Горожане смогут купить ремесленные сыры, грибы, деликатесную продукцию из мяса, масло подсолнечное, огурцы и другие продукты, производимые фермерами республики.
Ярмарка будет работать с 12.00 до 15.00 часов по адресу: Уфа, ул. Пушкина, 106 (нижний подъезд, возле столовой).
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