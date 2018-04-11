Не бизнес ланчем единым

Офисная работа не ассоциируется с активным образом жизни и правильным питанием. На полноценный рабочий день энергии, полученной из завтрака и обеда не хватает, мы начинаем ощущать голод между приемами пищи, и нам на «помощь» приходят перекусы.

Уткнувшись в экран монитора, мы можем не заметить, как съедим не одну дольку шоколадки, а все шесть, запивая это третьей кружкой кофе со сливками и сахаром.

Даже если вы иногда посещаете фитнес-зал или совершаете пробежки, большую половину дня, а это 8-9 часов, вы проводите в сидячем положении. Без физической активности в течение дня все съеденные калории оседают в виде жировых отложений. И если такой образ жизни в сочетании с неправильным питанием входит в привычку, самое время бить тревогу.

Вредные перекусы или джанк-фуды (junk-food — разг. нездоровая пища) — продукты с большим содержанием жиров, углеводов и сахара, такие как печенье, пончики, шоколад, чипсы, сухарики, газированные напитки, хот-доги и прочее.

Ни для кого не секрет, что именно джанкфуды — это «офисная» культура питания. Если верить статистике, то офисный работник за несколько месяцев сидячей работы может набрать 5-7 килограммов лишнего веса. К самым распространенным офисным перекусам относятся:

Сладости

Выпечка и кондитерские изделия

Сэндвичи

Газированные напитки и соки.

«Доступно и недорого» — объясняют свой выбор такого перекуса работники офиса.

«Но почему такой перекус вреден для организма?»— ответила нам Елена Гаранина, кандидат медицинских наук, врач гастроэнтеролог и диетолог клиники УГМК-Здоровье:

«Шоколадные батончики, пирожные, торты, газированные напитки, печенье — это известные всем «пустые» углеводы. Насыщение такими углеводами опасно тем, что оно проходит мгновенно, сменяясь ещё большим голодом. При этом наблюдаются скачки инсулина, изменяется работа поджелудочной железы, что часто приводит к хроническому панкреатиту и сахарному диабету 2 типа.

Большой объем таких продуктов в качестве перекусов вредит иммунитету кишечника и приводит к избыточному росту бактериальной среды».

Вместе с диетологом Еленой Гараниной составили для вас список продуктов, которыми можно легко заменить вредные джанк-фуды:

1. Для утреннего перекуса хорошо подойдут высокоуглеводные продукты.

Они обеспечат вам чувство сытости, а все калории преобразуются в необходимую энергию. Перекусить с утра можно следующим:

Сухофрукты: чернослив, курага, изюм, сушеные яблоки

Орехи: миндаль, фундук, грецкий орех.

Сухофрукты и орехи богаты витаминами и другими полезными веществами. Но стоит помнить, что они достаточно калорийны, поэтому рекомендуется употреблять их маленькими порциями (20-40 грамм).

Так как орехов в день нужно немного, удобнее всего взять их с собой в небольшом полиэтиленовом пакете, если вы собираете перекус дома. Если же вы купили орехи в магазине, то рекомендуем отсыпать необходимое количество в тарелку или кружку, оставшееся убрать в шкафчик или тумбочку, чтобы не было соблазна взять еще.

Сухофрукты будет удобнее принести из дома в небольшом контейнере, в нем же дома можно будет их промыть и замочить в кипятке. Во время вымачивания в сухофруктах активизируются все полезные вещества, к тому же наш желудочно-кишечный тракт лучше воспринимает мягкую пищу. То же самое можно проделать и на рабочем месте: насыпать сухофрукты в стакан, промыть и замочить в кипятке. Оставшуюся пачку также убрать из поля зрения.

Сухофрукты и орехи прекрасно дополнят второй завтрак. Просто добавьте их в нежирный творог, чтобы утолить голод вплоть до обеда.

2. Дневной перекус идеально дополнят продукты богатые белком и клетчаткой, а именно:

Хлебцы и цельнозерновой хлеб

Для перекуса хватит 2-3 хлебцев или 2 небольших кусочка хлеба. Благодаря большому содержанию сложных углеводов, такая порция вполне сможет утолить голод. Чтобы разнообразить такой перекус, можно сделать из хлебцев бутерброд с кусочком авокадо, помидора или огурца, посыпанный сверху семенами кунжута.

Несладкий йогурт

Покупая йогурт в магазине, внимательно смотрите на его состав и содержание в нем сахарозы. Большое количество сахарозы, то есть быстрого углевода, отрицательно влияет на организм человека, иммунную систему, желудочно-кишечный тракт. При покупке йогурта делайте выбор в пользу кисломолочного продукта с высоким содержанием белка.

Чтобы не сомневаться в составе, натуральный йогурт можно легко приготовить дома, даже не имея специальной йогуртницы.

Для приготовления домашнего йогурта вам понадобится 1 литр молока и 1 пакетик закваски, которую можно приобрести в крупных супермаркетах или аптеках города. Добавьте закваску в подогретое молоко и поставьте в теплое место на 10 часов. Затем разлейте по баночкам или бутылочкам и уберите в холодильник на 4-5 часов. За это время йогурт достигнет нужной консистенции. Если вы любите сладкое — добавьте в ваш йогурт ложку меда, варенья или нарезанные фрукты.

Фрукты с низким гликемическим индексом: яблоки, груши, цитрусовые.

3. Вечером рекомендуется употреблять продукты богатые полезным низкокалорийным белком и клетчаткой, но с меньшим содержанием сахара, например:

Кисломолочные продукты: творог, кефир, ряженка

Овощи: морковь, огурец, сельдерей

Плюс этих овощей заключается в том, что на них не распространяются никакие ограничения в употреблении. Такой «овощной набор» можно растянуть на 2-3 перекуса в течение всего дня без вреда для здоровья и фигуры.

Еще один наш совет: не забывайте про употребление чистой воды. Она выводит из организма вредные вещества и ускоряет обменные процессы в организме.

Для взрослого человека суточная норма — это примерно два литра питьевой негазированной воды.

Помните, перекусы могут быть полезными и вкусными. Заменив джанк-фуды в своем рационе на полезные альтернативы, вы почувствуете, как организм говорит вам «спасибо». Здоровье, легкость и хорошее настроение станут результатом вашей новой привычки!

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Ищем полезную альтернативу вредным офисным перекусам

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