АиФ-Алтай запускает конкурс «Ешь и худей с „Алтайским бройлером“

Скоро лето — время жаркого солнца, пляжей и отличного настроения! Многие из нас уже начали готовиться к этому сезону. Как известно, куриная диета — простой, недорогой и, что немаловажно, сбалансированный с диетической точки зрения способ привести в порядок фигуру за относительно короткий срок. Именно поэтому мы запускаем фотоконкурс — ЕШЬ и ХУДЕЙ с «Алтайским бройлером»!

Победителя в конкурсе ждет абонемент на массаж!

Условия:

Самостоятельно приготовить блюдо из мяса цыплят-бройлеров АО «Алтайский бройлер» по вашему рецепту. Сфотографировать блюдо, а также выслать рецепт вместе с фотографиями, а также написать вашу диету. Прислать фотографии и описание на электронный адрес: konkurs.aif@mail.ru. В письме указать Ф. И. О, пару слов о себе и сотовый телефон. Сохранить чек на покупку мяса птицы от АО «Алтайский бройлер».

Ждем ваших фотографий до 20 апреля 2018 года.