Хозяйкам на заметку: готовим вкусную пиццу

Для хорошей хозяйки приготовить пиццу — одна из самых простых задач на кухне. Тем более, что для начинки подходит все, что осталось в холодильнике перед поездкой в магазин, тут дело в фантазии кухарки. Главное в этом деле, как известно, приготовить правильное тесто. Представляем несколько рецептов, которые наверняка разнообразят ваши кулинарные изыскания.

Как уже упоминалось выше, главное в пицце — это правильное и вкусное тесто. Фудблогер Юлия Космо взяла рецепт из книги Гордона Рамзи и делится им в своем микроблоге. Также она дает несколько советов исходя из своего кулинарного опыта и мастерства. Так как домашнюю духовку невозможно раскалить так, чтобы получить настоящую, хрустящую и чуть подгоревшую корочку, Юдия рекомендует для начала приготовить пиццу на очень горячей сковороде, а затем довести до готовности под грилем (функция микроволновых печей или духовых шкафов). Ну или просто кладите пиццу в духовой шкаф сразу. Так тоже получится вкусно. Тесто: * 2 пакетика (7 гр.) сухих дрожжей; * 1 ст. л золотистого сахара (брауни); * 4 ст. л оливкового масла; * 500 гр хорошей хлебопекарной муки; * 1 ст. л мелкой морской соли; Начинка: * 8 ст. л томатной пасты; * 10 мелких шариков сыра моцарелла; * Сыр Бри и сыр Дор Блю до 100 гр. ; * Специи (розмарин, перец, соль); Приготовление: 1. Сначала приготовьте тесто. Смешайте дрожжи и сахар, влейте 325 мл тёплой воды и оставьте на несколько минут. Тем временем просейте муку в миску, добавьте соль, в середине сделайте углубление. Влейте в это углубление масло, затем дрожжевую смесь. Ложкой замесите тесто от краев к центру, затем продолжайте вымешивать руками. 2. Получившийся тесто переложите на присыпанную мукой рабочую поверхность и вымешивайте 10 минут, до гладкости. Миску вымойте, присыпьте мукой и снова положить в неё тесто. Накройте линейным полотенцем и оставьте подходить в тёплым месте на 1 час, чтобы тесто удвоилось в объеме. 3. Перед выпечкой пиццы разделите тесто на четыре одинаковых шара и накройте каждый полотенцем, либо уберите в холодильник неиспользуемое тесто. Поставьте на огонь большую (диаметр 26 см) жаропрочную сковороду. На присыпанный мукой рабочей поверхности скалкой, обваленной в муке, раскатайте один из кусков теста в круг такого же диаметра, как сковорода. Налейте на сковороду немного оливкового масла, выложите тесто и прижмите ко дну. 4. Готовьте на среднем огне 5-8 минут, чтобы основа снизу поджарилась, а сверху запузырилась и начала припекаться. Поверх основы тонким слоем вымажьте томатную пасту, затем добавьте мелко натертого сыра. Поперчите, присыпьте специями или травами. 5. Сбрызните пиццу небольшим количеством оливкового масла и поставьте под разогретый гриль. Готовьте минуты четыре, чтобы начинка зарумянилась, сыр расплавился, а тесто по краям подсохло и стало хрустящим.

Блогер Дария предлагает рецепт овощной пицца на цельнозерновой основе. Тесто: 185 гр. цельнозерновой муки 125 гр. воды 9 гр. сухих дрожжей 1 ч.л. соли 2 ч.л. оливкового масла extra virgin Смешать муку, дрожжи, соль. Добавить воду, замесить гладкое тесто руками или в стационарном миксере насадкой «крюк». Переложить в миску, смазанную растительным маслом, убрать в тёплое место на 30-40 минут до увеличения в два раза. Начинка: 1/4 баклажана 1/4 кабачка 1/4 красного лука 3-4 крупных помидор черри 1-2 ст.л.перетертых томатов, домашнего лечо 1/4 ч.л.орегано 1/4 ч.л.сушеного базилика 1/4 болгарского перца 100 гр.моцареллы для пиццы Листья базилика для украшения Баклажан, кабачок нарезать тонкими кружками, обжарить на гриле. Помидоры нарезать. Перец нарезать кружками. Красный лук нарезать кольцами. Моцареллу натереть. Духовку с противнем разогреть до 230 гр. Тесто раскатать тонко в круг, сформировать бортики. Смазать основу перетертыми томатами/лечо, посыпать травами. Выложить баклажаны, кабачки, помидоры, перец, лук, распределить сверху натёртый сыр. Выпекать на нижнем уровне 10 минут. Готовую пиццу украсить листьями базилика

Гурманам предлагаем рецепт пиццы на тонком тесте с салями, ветчиной, сладким перцем и грибами от блогера Ольги Яворской . Тесто (на 2 осн­овы для пиццы диаметром около 30 см): 500 г муки­ 300 мл воды­ 7 г сухих быстродейств­ующих дрожжей 10 г соли (если не мелкая, 1 ст.л без го­рки) 3 ст.л. оливкового ма­сла Extra Virgin 1 ст.л. сахара без гор­ки 1. В половину теплой воды всыпать сухие быстр­одействующие дрожжи, ­добавить сахар и перемешать. Муку просеять на рабочую поверхность или в очень большую миску, в центре сделать ямку. В оставшейся теплой воде растворить соль. В ямку в муке влить дрожжевую воду и воду с солью, затем оливковое масло. ­ Сначала вымешивать тесто ложкой, подбирая муку вокруг жидкого ­центра, затем руками. ­ Вымешивать тесто не ­менее 10 мин — оно должно отставать от рук. ­ Выложить тесто в емкость, обсыпанную мукой, накрыть полотенцем и на 1-1,5 часа оставить для поднятия в тепле. Поднявшееся тесто быстро выместить, затем разделить на 2 части, раскатать в круги диаметром около 30 см, ­уложить на противень, ­ застеленный пергаментом (если пергамент не используется, лучше смазать противень оливковым маслом). Если выпекаться будет только одна пицца, то оставшееся тесто можно завернуть в пищевую ­пленку или посуду с крышкой и убрать на хранение в холодильник, ­ хранить такое тесто можно до 3 дней. 2. Подготовленное для выпекания тесто смазать томатным соусом. Приготовьте его на основе томатной пасты, добавив сухой базилик, оливковое масло, немного сахара, орегано и свежемолотого чёрного перца. Далее выложить натертую моцареллу для пиццы. Затем начинка из салями, ветчины, цельных маленьких шампиньонов, красного сладкого лука, сладкого перца и сверху все присыпать пармезаном. 3. Если пицца выпекается в обычном духовом шкафу, то по рекомендации итальянского шеф-повара оптимально это делать при 220 ­градусах 10 минут.

А блогер Елена предлагает приготовить тонкую пиццу без дрожжей. Ингредиенты на 2 пиццы по 23 см Для теста: стакан кефира, 2,5 стакана муки (+1/2-1 стакан), 1/2 ч.л. соды, 1/2 ст.л. сахара, 3 ст.л. растительного масла, щепотка соли. Для томатного соуса: 1 ч.л. томатной пасты, стакан домашней томатной пасты (перетертые свежие помидоры), 1/2 ч.л. майорана, 1/2 ч.л. орегано соль, перец Приготовление соуса: Смешиваем томатную пасту и перетертые помидоры, специи. Приготовление теста: В посуду выливаем кефир, добавляем соду, перемешиваем, добавляем сахар, соль, растительное масло. Далее постепенно добавляем просеянную муку. Сначала добавляем 2,5 стакана муки, перемешиваем тесто в посуде, выкладываем на стол и начинаем его вымешивать руками. По ходу вымешивания подсыпайте по надобности немного муки, снова вымешивайте. Тесто должно получится мягким, нежным, но не липнуть к рукам! Здесь главное не забить мукой тесто! Хорошо вымесив тесто, положите его в сухую посуду, накройте полотенцем и поставьте в тёплое место на 15 минут. Далее разделите тесто на 2 части, раскатайте круг диаметром 26-28 см, сформируйте бортики, выложите томатный соус, тертый сыр, начинку (обжаренный куриный фарш, обжаренные шампиньоны, резанный кольцами болгарский перец, зелень) и поставьте в разогретую до 180 г духовку на 20-25 мин до подрумянивания бортиков пиццы.