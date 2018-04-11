На Ямале прошел фестиваль строганины

Состязались семейными парами, где каждого обеспечили фартуками, разделочными досками, ножами и подносами. Разделывали, конечно, щокура. По правилам нужно было не только настрогать рыбу, но и создать эстетичные композиции с помощью дополнительных материалов, которые принесли с собой. На оформление блюд пошли не только традиционные ингредиенты лук, кетчуп, горчица, но даже использовали бруснику и морошку.

Жюри оценивало скорость обработки, качество стружки, оригинальность и красоту оформления блюда. Техника строгания и строительства пирамиды у каждой команды была своя. Участники выходили с подносом со строганиной к зрителям и, показывая блюдо, представляли его в своем коротком рассказе.

Призерами «Ямальской строганины» стали:

1 место — Сэротэтто Валерий и Екатерина, Яр-Сале

2 место — Сэротэтто Денис и Надежда, ярсалинская тундра

3 место — Сэротэтто Алена и Яптик Майя, Сюнай-Сале