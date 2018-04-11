Болезнь Паркинсона: еда как лекарство

СодержаниеСостав рациона при болезни ПаркинсонаКак принимать пищуПрофилактика запоровПрием лекарств и диетаРоль голодания при болезни Паркинсона

11 апреля родился английский врач Джеймс Паркинсон — человек, впервые описавший «дрожательный паралич». Примечательно, что сделал он это, основываясь не на медицинской практике, а на наблюдениях людей на улице. Событие произошло еще в начале XIX века, но до сих пор врачи не до конца изучили паркинсонизм. Известно, что это неврологическое заболевание, при котором отмирают нейроны, отвечающие за выработку нейромедиатора дофамина. Однако сегодня, как 200 лет назад, врачи только ищут способы борьбы с недугом — современное лечение способно лишь замедлить прогрессирование болезни, но не вылечить ее. Какую роль в этом играет правильный рацион и организация питания, разбирался MedAboutMe.

Состав рациона при болезни Паркинсона

Паркинсонизм не входит в число тех болезней, которые требуют соблюдения жесткой диеты. Неврологи рекомендуют полноценное разнообразное питание с достаточным количеством витаминов и микроэлементов. Более того, поскольку болезнь Паркинсона развивается у пожилых людей, чаще всего у пациентов есть другие диагнозы, которые требуют соблюдать свои правила формирования рациона.

При этом все же больным дрожательным параличом рекомендуют ежедневно потреблять некоторые классы продуктов, способных повысить выработку дофамина и замедлить разрушение нейронов. Важно, чтобы в меню было достаточно омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Больше всего их в рыбе, орехах, растительных маслах. При этом потребление холестерина и животных жиров как раз следует сократить. Также врачи отмечают пользу макроэлемента магния, поскольку его нехватка приводит к судорогам и мышечным спазмам. Данного элемента больше всего содержится в овсянке, гречке, шпинате, фасоли, орехах.

Последние исследования отмечают существенную роль витаминов группы В в замедлении прогрессирования паркинсонизма. Доктор медицины Кристин Чадвик, невролог UCSF, провела двухлетнее исследование с участием 680 людей с болезнью Паркинсона. По полученным данным, пациенты с низким уровнем витамина В12 больше страдали от характерных симптомов заболевания, таких как нарушения походки, тремор, депрессивные состояния. Также у них была больше нарушена познавательная функция. А вот ежедневный прием витамина замедлял прогрессирование болезни.

Группа исследователей из University of Leicester отмечает пользу другого витамина группы В — ниацина (В3 или РР). По мнению ученых, включение витамина в ежедневный рацион способно замедлить развитие болезни на ранних стадиях. Пока речь идет именно об обогащении диеты соответствующими продуктами, но в перспективе возможна разработка лекарств с содержанием ниацина. Витамин В3 присутствует в продуктах животного происхождения — печени, тунце, говядине, семге. Также его много в орехах, брокколи, кукурузе, бобовых, пшеничных отрубях.

Современные врачи говорят и о пользе флавоноидов (растительных пигментов), которые в больших количествах содержатся в ягодах и фруктах. Группа ученых из Harvard University и the University of East Anglia (UEA) отмечает, что вещества способны защищать клетки мозга от разрушения. Однако, по результатам проведенного исследования (общее количество участников — 130 000), наиболее выражен этот эффект у мужчин. У них диета с большим количеством флавоноидов понижает риск развития паркинсонизма на 40%. Поэтому в рацион стоит включать следующие продукты:

Яблоки. Смородина. Абрикосы, персики. Виноград темных сортов. Земляника. Малина. Зеленый чай. Как принимать пищу

Болезнь Паркинсона сильно сказывается на двигательной активности и работе мышц. Поэтому у пациентов могут возникать проблемы с самим приемом пищи — сложно держать ложку, глотать, пережевывать куски. Чтобы облегчить процесс, врачи рекомендуют соблюдать следующие правила:

Питаться дробно, небольшими порциями. Лучше есть 5-6 раз в день. Есть только сидя прямо, а при глотании немного наклоняться вперед. Не спешить, медленно пережевывать пищу, не забивать рот. Часто запивать еду. Для удобства пить можно через соломинку, важно не делать больших глотков, чтобы не поперхнуться. Лучше всего пользоваться ложкой. Если ее сложно удерживать в руках, можно обмотать ручку любой подходящей лентой. Это сделает ее шире, и захватить ложку будет проще. Для любых блюд выбирать глубокие широкие тарелки — так еда не будет высыпаться. Чтобы предметы не смещались или вследствие непроизвольного движения не сбрасывались на пол, поверхность стола не должна быть очень гладкой. Проще всего подстелить плотную текстильную скатерть или ставить блюда на специальный прорезиненный или бамбуковый коврик.

Упростить процесс еды поможет и правильное приготовление. Ведь некоторые продукты больной паркинсонизмом человек просто не сможет пережевать и проглотить. Решить эту задачу можно такими способами:

Еда должна быть кашеобразной или жидкой. Исключаются жареные блюда, вяленые продукты, сухари и прочее. Мясо и рыба варятся и режутся на кусочки без костей и твердых шкурок. Свежие овощи и фрукты можно подавать нарезанными мелкими кубиками или перетирать в пюре. Орехи, которые должны присутствовать в рационе, лучше перемалывать в блендере до крошки и смешивать с другими блюдами.

Неврологические патологии сказываются и на пищевых привычках. Группа исследователей из International School of Advanced Studies (SISSA) пришла к выводу, что проблемы с аппетитом у пациентов с болезнью Паркинсона связаны с нарушениями памяти. Поэтому близкие должны контролировать, как часто и в каких количествах ест больной. Важно не пропускать приемы пищи и при этом не переедать. Если за 3 месяца человек теряет более 10% веса, значит, речь идет о недоедании и нужно корректировать рацион.

Профилактика запоров

Запоры — частая проблема людей с болезнью Паркинсона. Вызваны они, прежде всего, гиподинамией (человек больше сидит и лежит, чем ходит) и нарушением моторики кишечника. Питание может частично решить данную проблему, для этого в рационе должны присутствовать следующие продукты:

Жидкость.

Достаточное количество жидкости — важное условие для любого пациента с паркинсонизмом. Вода во время еды поможет легче пережевать и глотнуть кусочек, а в промежутках между приемами пищи — избавиться от пересыхания во рту. Если у человека нет проблем с почками или сердечной недостаточности, он должен выпивать минимум 1,5 литра воды в день. В других случаях объемы жидкости обсуждаются с врачом.

Клетчатка.

Пищевые волокна улучшают перистальтику кишечника и являются главными компонентами рациона в профилактике запоров. Клетчатка содержится в овощах и фруктах, особенно в свежих. С осторожностью нужно использовать сухую клетчатку, поскольку без достаточного количества воды такая биодобавка может сильно разбухнуть в кишечнике и, наоборот, спровоцировать запор.

Пектин.

Одно из важных неперевариваемых пищевых волокон, которое улучшает моторику кишечника. Содержится в яблоках, цитрусовых, сливах, грушах, моркови, тыкве.

Продукты с легким слабительным эффектом.

Полезными являются чернослив или сливы, изюм или виноград, свекла, яблоки, бананы.

Прием лекарств и диета

Одним из основных препаратов при паркинсонизме является леводопа — аминокислота, предшественник дофамина. Лекарство преобразуется в нейромедиатор непосредственно в центральной нервной системе, в результате у больного исчезают гипокинезия, тремор, слюнотечение и другие признаки нехватки дофамина.

Поскольку препарат имеет накопительное действие (первые улучшения заметны через 6-8 дней) и при этом его передозировка вызывает большое количество побочных эффектов, очень важно правильно рассчитать дозу. Поскольку леводопа является аминокислотой, схожей с теми, которые содержатся в белковой пище, ее концентрация зависит от потребляемой еды. Например, если человек принимает лекарство вместе с белковыми продуктами, его всасывание в кишечнике произойдет медленнее — сначала организм впитает аминокислоты из полученной пищи. Такая ситуация опасна при корректировке дозы в начале лечения. Не видя улучшений, врач может необоснованно повысить дозировку, что в дальнейшем приведет к побочным действиям.

Леводопу рекомендуется принимать с утра. Поэтому рацион нужно откорректировать так, чтобы белковая пища употреблялась преимущественно во второй половине дня, лучше днем, а не на ночь. А вот завтрак должен быть легким, состоящим из овощей и фруктов. При этом леводопу все равно рекомендуется принимать за 2 часа до завтрака и за 1,5-2 часа до следующего приема пищи.

Роль голодания при болезни Паркинсона

Традиционно считается, что у пациентов с паркинсонизмом должно быть калорийное питание. Однако некоторые исследователи считают, что для защиты нейронов от разрушения может помочь голодание. Так, американский нейробиолог Марк Мэтсон из National Institute on Aging (NIA) отмечает, что нехватка питания способна стимулировать мозг и улучшать его работу.

Для пациентов с болезнью Паркинсона очень важно замедлить разрушение нейронов, ведь именно этот процесс приводит к прогрессированию недуга и усилению симптоматики. Марк Мэтсон настаивает, что голодание способно запустить процессы, поддерживающие нейроны и развивающие связи между ними. «При нагрузках нервные схемы активируются, увеличивается уровень нейротрофических факторов, способствующих росту нейронов и укреплению синапсов», — говорит ученый. Дело в том, что ограничение питания, как и физическая нагрузка, способствует выработке белка, укрепляющего клетки мозга. При этом голодание способно активизировать нейрогенез — синтез нейронов в гиппокампе.

В пользу голодания говорит и изучение аутофагии — процесса разрушения компонентов клетки внутри нее самой. В 2016 году за открытия в этом направлении ученый Ёсинори Осуми был удостоен Нобелевской премии, и сегодня эта область является одной из перспективных для медицины. Аутофагия может помочь в лечении нейродегенеративных болезней, в том числе и паркинсонизма, поскольку на определенных этапах способна очищать клетки от дефектных компонентов и тем самым защищать их от разрушения. А это очень важно именно для таких долгоживущих клеток, как нейроны. Недостаток питательных веществ — один из главных стимулов, способных усилить аутогафию. Поэтому и голодание может помочь сохранить нейроны здоровыми.

Безусловно, для пациентов с болезнью Паркинсона о строгих диетах или полном отказе от еды речь не идет. Ведь острая нехватка питательных веществ может лишь ухудшить состояние больного. Приемлемая схема, по мнению некоторых специалистов — диета «5 на 2», при которой сильно сокращается калорийность рациона лишь два дня в неделю. В эти дни норма составляет 600-500 калорий, а основной упор делается на обильное питье. Также можно воспользоваться другой схемой — не уменьшать калорийность, но питаться ежедневно только с 11 до 19 часов, а после 7 вечера не есть вообще.

В любом случае польза голодания до конца не доказана, и поэтому перед сменой режима питания нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

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