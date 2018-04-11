Федеральный телеканал выпустил сюжет о продуктовом наборе для бомбоубежища

На фоне развивающегося конфликта Российской Федерации и Соединенных Штатов по сирийскому вопросу журналисты телеканала «Россия-24» сняли сюжет о том, как россиянам сэкономить денег на покупку продуктов для бомбоубежища в случае возможной войны. Видео размещено на официальном сайте «Вестей».

Журналист Евгений Тишковец , появившись в кадре, поспешил сообщить основное правило продуктового набора для неприкосновенного запаса — «меньше сладостей, больше воды».

Корреспондент рассказал, что больше всего для жизни в бомбоубежище подойдут рис, который хранится до восьми лет, овсяная крупа, консервы, оливковое масло и сухое молоко.

Гречу, макаронные изделия, шоколад и сгущеное молоко Тишковец брать не советует, поскольку у них маленький срок годности.

«Без пищи человек способен продержаться до двух-трех недель, а отсутствие воды убивает значительно быстрее. Так, на питье взрослому мужчине нужно не менее 2,5 литра воды в день, детям и кормящим матерям нужно вдвое больше», — рассказал Тишковец.

По словам репортера, по 3,5 литра воды в день на человека требуется для приготовления, а 21 литр на санитарно-гигиенические мероприятия и наведение порядка в помещении.

Тишковец также предупреждает всех, кто намерен эвакуироваться в бомбоубежище, что температурный режим в укрытии должен быть не выше плюс 20-22 градусов, в противном случае нормы потребления жидкости будут расти.

Кроме того, «Россия-24» рекомендует брать с собой в бомбоубежище лекарственные средства, в частности, йодосодержащие медикаменты и несколько литров хлорки.

Напомним, в последние дни сильно обострилась ситуация в Сирийской Арабской Республике, из-за сообщений правозащитников о том, что в Восточной Гуте было применено химическое оружие. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в течение двух суток решит вопрос о применении военной силы против правительсвенных войск Башара Асада

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