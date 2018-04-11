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Государственное телевидение начало готовить россиян к войне и жизни в бункере
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Государственное телевидение начало готовить россиян к войне и жизни в бункере 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Журналисты канала «Россия 24» составили список продуктов, которые пригодятся россиянам в бомбоубежище в случае Третьей мировой войны. Сюжет доступен на сайте Вести.Ru.
Ведущий передачи «Вести с Алексеем Казаковым» пояснил, что в свете обострения международной обстановки из-за позиции России по Сирии, в соцсетях и Telegram-каналах «торопятся с раздуванием истерии». «Пишут чуть ли не про грядущую Третью мировую и про то, что к ней нужно срочно готовиться», — отметил Казаков.
Несмотря на то, что ведущий осудил распространителей панических настроений, авторы программы решили показать «продуктовый набор судного дня», который нужно брать в бункер. При подготовке неприкосновенного запаса на случай войны зрителям посоветовали руководствоваться принципом «меньше сладостей, больше воды».
По словам корреспондента канала Евгения Тишковца, лучше всего взять в бомбоубежище рис, срок хранения которого достигает восьми лет, овсяную крупу, консервы, оливковое масло и сухое молоко. Гречку, макароны, шоколад и сгущенку брать не рекомендуют, поскольку они мало хранятся.
«Без пищи человек способен продержаться до двух-трех недель, а отсутствие воды убивает значительно быстрее. Так, на питье взрослому мужчине нужно не менее 2,5 литра воды в день, детям и кормящим матерям нужно вдвое больше. По 3,5 литра воды в день на человека закладывается на приготовление, а 21 литр — на санитарно-гигиенические нужды и уборку помещения», — подсчитал корреспондент «Вестей».
Кроме того, Тишковец посоветовал захватить с собой лекарства, в частности медикаменты с йодом, а также несколько литров хлорки.
Журналист отметил, что настоящая паника творится не в России, а в США, где после избрания Дональда Трампа президентом возрос спрос на частные бомбоубежища, цена на которые сравнима с однокомнатной квартирой в Москве.
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