5 вопросов про пюре из баночек

1. Разве оно может быть лучше домашнего?

Зависит от того, как и из чего вы его готовите. Если дача находится на экологически неблагополучной территории, если улыбчивый фермер с рынка щедро поливает свой огород химией, то «кабачок от бабушки» вряд ли можно назвать таким уж экологичным и полезным. Магазинные же пюре от известных производителей проходят соответствующий контроль. Что касается экономии денег и времени, этот вопрос каждая мама решает для себя.

2. Дорогое пюре лучше дешёвого?

Для малыша никаких денег не жалко! Одна баночка яблочного пюре стоит 30 рублей, другая — в три с лишним раза дороже. Какая из них лучше, сложно сказать. Помните, что цена зависит от многих факторов, и не только от качества. В стоимость входит упаковка (баночка дороже картонной коробки, а баночка с оригинальным дизайном и сделанной под мешковину крышечкой — дороже обычной). Львиную долю цены составляют затраты на рекламу. Если название фирмы вы встречаете на развороте глянцевого журнала, если рекламу по сто раз крутят по телевидению — все эти затраты надо окупить. Заложите стоимость доставки: пюре, привезенное из Германии, не может стоит столько же, сколько сделанное в Подмосковье. Резюме: дороже — не всегда лучше. Смотрите на состав, вкус и реакцию малыша.

3. Пюре с каким составом выбрать для малыша?

Детское пюре может различаться по составу и наличию одного или нескольких компонентов внутри баночки.

По составу пюре подразделяются на:

Овощные. Самые первые овощи, которые следует дать попробовать малышу — это кабачок, цветная капуста и брокколи. Зелёные овощи являются наименее аллергенными. Но будьте осторожны с капустными пюре. Если малыша мучают газики, то капуста может спровоцировать ещё большее газообразование. Затем в рацион можно вводить морковное и тыквенное пюре, а в самом конце картофельное, так как из-за большого количества крахмала оно наиболее аллергенно.

Фруктовые. После овощных вводятся фруктовые пюре. Начинайте с низкоаллергенных яблочного и грушевого. Почти не вызывает аллергии банан и абрикос. А вот персик, напротив, может стать причиной аллергического дерматита. Экзотические фрукты оставьте на период после года, когда кроха уже успеет попробовать пюре из фруктов, произрастающих в родном регионе.

Ягодные. Ягоды вводить в рацион нужно с осторожностью, поскольку из-за них у ребёнка может возникнуть аллергия. Наиболее безопасна чёрная смородина. Если малыш нормально отреагировал на неё, можно начинать вводить чернику, ежевику или крыжовник. А вот малину и клубнику стоит оставить на период после года, эти ягоды очень часто становятся причиной аллергии.

Мясные. Мясные пюре вводятся в детский рацион с 9 месяцев. Для начала выбирайте пюре из нежирных сортов мяса: индейки, кролика, курицы. Затем дайте попробовать говядину и свинину.

Рыбные. Рыбное пюре — самое аллергенное, поэтому оно вводится в рацион последним ближе к году, а если малыш склонен к аллергии, то только после консультации с педиатром. Для пробы отдавайте предпочтение пюре из нежирной морской рыбы: минтая, хека, трески.

По количеству компонентов пюре делится на:

Однокомпонентное, состоящее лишь из одного ингредиента. Такие пюре нужно давать в первую очередь: так легче отследить аллергическую реакцию.

Многокомпонентное, содержащее несколько ингредиентов. Например, мясо с овощами или крупами, ягодные и фруктовые «салатики», фрукты и ягоды со сливками и молоком. Многокомпонентные пюре даются тогда, когда перепробована большая часть однокомпонентных пюре. Как правило, это возраст после года.

4. На что обратить внимание при покупке?

Состав пюре

В качественное пюре должны входить только «овощи (фрукты) и вода». Никаких соли, сахара, загустителей и витаминных премиксов быть не должно — важен максимально простой состав.

Срок годности

Качественное детское пюре хранится в плотно закрытой таре два года, а если в состав пюре входит молоко или сливки, и того меньше. Внимательно читайте этикетку, на ней указана дата изготовления и срок годности. В открытом виде пюре хранится только в холодильнике и не более суток.

Возраст

Внимательно следите за тем, чтобы пюре подходило ребёнку по возрасту. Соответствующая отметка всегда есть на упаковке, и выглядит так: «+4», «+6» и так далее.

Важные отметки на этикетке

Если на упаковке с пюре имеется отметка «Рекомендовано ГУ НИИ питания РАМН», то перед вами абсолютно безопасный и стопроцентно качественный продукт.

Обратите внимание и на указание степени измельчённости пюре:

Гомогенизированное подходит для малышей 4-6 месяцев;

Пюреобразное — для детей 7-9 месяцев;

Крупноизмельчённое — для малышей от 9 месяцев.

5. Что лучше, банка, картон или пауч?

Однозначного ответа нет. Несомненный плюс банок — экологичность и безопасность. Если пюре испортилось, вы сразу поймёте это по характерному отсутствию хлопка при открывании. Сквозь стеклянную баночку легче разглядеть внешний вид пюре. Но при транспортировке стекло может треснуть, и пюре будет испорченно. Картонную упаковку проще брать с собой, но и помять, и повредить — тоже проще. А паучи с винтовой крышечкой хороши для перекусов на прогулке, когда малыш уже может сам держать упаковку.