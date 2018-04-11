Люди завтракают от голода, обедают по привычке, а ужинают ради кайфа

Почему в определенные периоды дня нам хочется употреблять разные продукты питания? Новое исследование помогло ответить на этот вопрос. Исследователи из Университета Канзаса выяснили, что выбор пищи человека зависит от времени дня. По утрам мы чаще бываем движимыми голодом при выборе продуктов, обед днем превращается в привычку, а ужин — в чистое удовольствие. Таковы результаты опроса более 300 человек, которые должны были объяснить, по каким причинам они выбирают 6 основных блюд и разного рода перекусы в течение недели. Результаты показали, что когда на завтрак люди выбирают такие продукты, как хлопья, яйца, молоко или кофе, то это связано с чувством голода и с потребностью в этой связи питаться правильно.

Когда наступает время обеда, то люди чаще выбирают удобные и уже приготовленные заранее блюда, исходя из своих традиционных предпочтений и стоимости кушаний. Наконец, ужин преимущественно связан с получением удовольствия, общением с другими людьми и разнообразием продуктов питания. Именно поэтому блюда здесь чаще всего меняются, и на ужин мы можем употреблять все, начиная от простых каш и пасты и заканчивая изысканными морепродуктами.

"Мотивация при выборе пищи изменяется в течение суток, и днем мы в большей степени опираемся на функциональные факторы вроде наших потребностей, голода, здоровья, контроля над весом, привычек и стоимости пищи, — говорят авторы исследования. — В ночное время блюда должны, в большей степени, удовлетворять наши психологические или эмоциональные потребности, включая общения с другими людьми, а также получение личных удовольствий". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)