Стало известно, какая продукция исчезнет из школьных буфетов

Продукция в школьном буфете является дополнением к горячему питанию, но не может быть ему полноценной заменой. Такой вывод сделали участники круглого стола в Нижнем Новгороде 10 апреля.

«Правильное питание должно быть горячим. Выпечка и напитки не должны заменять полноценное горячее блюдо на завтрак и обед. Согласно нормам Роспотребнадзора , буфетная продукция должна иметь малую фасовку и не требовать жестких условий хранения. Так, в буфете можно продавать печенье, шоколад, соки и воду, а также кондитерские изделия без крема», — рассказала начальника отдела надзора по гигиене детей и подростков регионального управления Роспотребнадзора Алла Агапова.

«Натуральные свежевыжатые соки при всей их полезности не рекомендованы к продаже в школьном буфете. Они требуют особых условий хранения и должны быть употреблены сразу после отжима. В школьном буфете невозможно организовать такие условия», — сообщил директор Приволжского федерального центра оздоровительного питания Владимир Игнатьев

«В буфете мы кормим старшеклассников, которые не могут поесть в столовой в силу занятости зала младшим и средним звеном. Большинство нижегородских школ сегодня не обладают достаточным количеством посадочных мест в столовой, поэтому кормить всех желающих приходиться не горячими блюдами, а продукцией в буфете», — добавила гендиректор «Комбината питания» торгового дома «Народный» Галина Калачева.

Ранее сообщалось, что многие нижегородские родители сталкиваются с проблемой, когда ребенок по каким-либо причинам не хочет обедать в школьной столовой.

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