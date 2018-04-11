В России разработали проекты новых межгосударственных стандартов на хлеб

Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности разработал проекты новых межгосударственных стандартов на хлеб, сообщают «Известия»

Документы содержат требование использовать только хлебопекарную муку. Действующие стандарты допускают возможность использования муки общего назначения.

Как пояснила директор НИИ Марина Костюченко , к качеству хлебопекарной муки предъявляются более высокие требования, чем к муке общего назначения, которая используется в кондитерских изделиях, пельменях и другой продукции.

Главные различия — в количестве и качестве клейковины.

Костюченко отметила, что для получения хорошего хлеба из такой муки производителям приходится использовать улучшители. Отравиться такими добавками нельзя, но до конца неизвестно, как они в будущем скажутся на здоровье потребителей.

Кроме того, в России этих препаратов не производят.

Новые стандарты не запрещают использование добавок, но необходимость в них отпадёт, считают разработчики.

Проекты уже одобрены техническим комитетом при Росстандарте (на базе НИИ). В ближайшем будущем их направят в ведомство.

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