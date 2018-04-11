Мужчина съел самый острый перец в мире и едва остался жив

34-летний любитель остренького обратился с жалобами на сильную головную боль в отделение неотложной помощи в медицинском центре Бассетта в Куперстауне, штат Нью-Йорк. Врачи диагностировали обратимый синдром церебральной вазоконстрикции, характеризующийся интенсивной головной болью и спазмом артерий головного мозга.

Оказалось, что за пару дней до этого мужчина участвовал в конкурсе по поеданию острых перцев и съел целиком перец сорта «Каролинский жнец», который считается самым острым в мире. Его острота может составлять от 500 000 до 2 000 000 единиц по шкале Сковилла, за точку отсчета которой взят болгарский перец (ноль единиц). Известно, что острота обусловлена наличием в перце капсаицина — чем больше этого вещества, тем хуже.

Сорт-рекордсмен «Каролинский жнец» был специально выведен Эдом Карри для компании по производству острых перцев, который, узнав об этом случае, заявил, что «люди, которые едят этот перец целиком, просто дураки».