Как правильно собрать березовый сок и не вредно ли его пить

Сбор березового сока по весне — и традиция, и своего рода забава. Сокодвижение, которое раньше наши предки улавливали «на слух», уже началось. Значит, пора в лес? Но не вредно ли это для деревьев?

По логике — нет: если за столько лет сбора сока березняки стоят зелеными, значит, не вредно. С другой стороны, кора на деревьях — это защита, а мы собираемся сделать в этой защите проколы или порезы, то есть фактически наносим дереву рану. И как быть? Давайте разберемся.

Относительно вреда сбора сока существует две точки зрения, диаметрально противоположные — вредно и не вредно. Остановимся на золотой середине и будем, очевидно, правы: не вредно, но только если сока взять у дерева не много и дырочку-ранку тщательно заделать. Исходя из этого и будем готовиться к «лесной трапезе».

Сейчас — пик сбора сока: пора в лес. Период сбора недолог — не более двух недель в году, а иногда и одна неделя. Так что поспешим.

Березовый сок — штука уникальная. У него легкий, ненавязчивый сладковатый вкус, очень освежающий, совсем не тот, что у сока в бутылках, заготовленных промышленно, хотя и такой сок в охлажденном виде может доставить удовольствие. Полезно ли его пить — обсудим позже, а пока посмотрим, куда же за соком следует «двинуть».

ЗАЧЕМ ПЬЮТ БЕРЕЗОВЫЙ СОК Некоторые говорят, что березовый сок — «пустышка». Это, конечно, не так. Рассказывает терапевт Елена Румянцева

— Будь сок «просто водой», то он не бродил бы, оставленный на пару дней! О он еще как бродит. О чем это говорит? О том, что для этого в нем вполне достаточно различных элементов, включая сахар, витамины, минералы, микроэлементы и органические кислоты.

При этом сказать, чтобы березовый сок был панацеей от ста болезней, тоже нельзя, хотя в это верят многие. Тем не менее, некоторую пользу для организма он дает и влияние на него оказывает. Первое и основное — благодаря довольно богатому составу сок укрепляет организм, тонизирует его, положительно влияет на иммунитет и даже обладает противовоспалительным эффектом. Второе — он позитивно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта, нормализует кислотность желудка и ускоряет метаболизм. Третье — он улучшает работу почек и мочеполовой системы. Четвертое — сок применяют и в домашней косметологии — им умываются, очищая и тонизируя кожу, он отлично снижает ее избыточную жирность, а кроме того им полезно ополаскивать волосы после мытья. Словом, каких-то радикальных изменений от употребления этого весеннего дара леса ждать не стоит, но, может быть, гораздо важнее эмоциональная составляющая этого процесса: сбор и питье сока — это радость, возбуждение, азарт, что очень важно и точно для всех полезно!

КАК И КОГДА ПИТЬ СОК Оптимально — пить сок свежим. В холодильнике он сможет сохранить свежесть в течение месяца, но день ото дня становится все менее полезным и постепенно теряет вкус. Если вы хотите использовать его в косметологических целях, лучше заморозить его и хранить в виде кубиков льда.

ВНИМАНИЕ!

* Не нужно собирать сок с берез, расположенных вдоль автомагистралей, жилых комплексов, в городских парках. Место его сбора — лес.

* Помните: лучше собрать с пяти берез по одному литру сока, чем «выжать» все — из одноЙ.

КСТАТИ

В Канаде, символом которой является, как известно, кленовый лист, примерно в это же время начинаются заготовки кленового сока, из которого потом делают кленовый сироп. Сбор сока происходит также, как собирают у нас сок берез, только все это носит промышленные масштабы. Кроме того, из уваренного кленового сиропа делают дорогое, очень вкусное, похожее на густую сгущенку кленовое масло. Оно считается элитным продуктом.

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