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Как избавиться от пестицидов в овощах и фруктах
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Как избавиться от пестицидов в овощах и фруктах 

Don't Panic 49 минут назад
Фото: Don't Panic
Химические удобрения используются повсеместно и вы гарантированно получаете дозу пестицидов с фруктами и овощами. Нужно понимать, что совсем избавиться от нитратов не получится. Зато понизить их количество вполне реально.
Согласно недавнему исследованию, результаты которого были опубликованы в журнале, «Сельскохозяйственная и пищевая химия», вредные химикаты прекрасно вымывает обыкновенная пищевая сода.
Раствор бикарбоната натрия всего за минуту значительно снижает концентрацию пестицидов в овощах и фруктах. Он эффективно разрушает тиабендазол и фосмет — два наиболее распространенных химиката в сельском хозяйстве.
Замачивание — еще один довольно эффективный способ снизить концентрацию нитратов в продуктах. Если с заранее вымоченных овощей и фруктов еще и срезать кожицу (здесь и скапливается большая часть нитратов), то в организм попадет уже минимальное количество химии.
Лимонная кислота и гранатовый сок являются не только полезным, но и вкусным способом обеззаразить салат. Кстати, помочь может и аскорбиновая кислота, только принимать ее нужно обязательно перед едой.
И самое главное: отучитесь от привычки хранить овощи долго. Во-первых, со временем концентрация полезных веществ в продуктах снижается. Во-вторых, изменение температуры и долгое хранение провоцируют трансформацию нитратов в нитриты, а это уже опасные канцерогенные вещества.
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