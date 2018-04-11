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Ох уж эта облепиха!
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Ох уж эта облепиха! 

7dach.ru 40 минут назад
Фото: 7dach.ru
Ягода облепиха у нас в почёте: из неё получается вкуснейший сок, неплохое варенье, и даже кабачки пробовали консервировать с облепихой в сладком маринаде — а-ля сибирский ананас.
Растёт облепиха на даче, есть и загородные заросли облепихи. Ягод хватает, но собирать их не обрадуешься! Думали мы, думали, как руки свои от шипов облепиховых сберечь, спрашивали людей бывалых, знающих и взяли себе на вооружение два метода.
Первый метод применим тогда, когда нужен облепиховый сок и потери от выжимки при этом не важны. Тогда срезаем ветки с ягодами в стадии ещё зелёных листьев, прополаскиваем всё это в воде и отжимаем руками так, как отжимаем стираное бельё. Затем отжатый сок процеживаем через дуршлаг, а потом делай с ним, что хочешь.
Ветки с ягодами облепихиВторой метод применяем тогда, когда ударят морозы. Облепиху не собираем по осени, а ждём первых хороших морозов, в наших местах частенько бывает уже в ноябре ниже -15 градусов. Вот тогда выезжаем на сбор облепихи. Если морозец достаточно крутой, то достаточно по веткам провести рукой в перчатке — и ягоды начинают сыпаться в ведро.
В морозный день за облепихой
Если же морозец так себе, а ягоды нужны на компот например, то срываем с мелкими веточками. Потом дома всё это быстро полощется в воде и закладывается в кастрюлю для варки компота. Чистую же ягоду убираем в морозильник для дальнейшего использования.
Ягоды облепихи с мелкими веточками
Зимний компот очень хорош, если при варке в кастрюлю с облепихой добавить ещё порезанный апельсин с корочками — вкус и запах изумительные!
Местная красавица-облепиха и иностранец апельсин
Облепиховый сок осенней заготовки и замороженные ягоды облепихи
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