Пить капучино — вредно? Чем опасен кофе с молоком

По статистике, большинство людей пьет кофе только с добавлением молока. Оно помогает «смягчить» вкус бодрящего напитка. Капучино, латте, американо или просто растворимый кофе с молоком — каждый день среднестатистический человек выпивают как минимум 1-2 чашки. Эксперты предупреждают: лучше не увлекаться этим напитком и чередовать его с черным кофе без добавок. Чем для здоровья вреден кофе с молоком, SPB.AIF.RU рассказала диетолог Елена Толоконникова.

Черный или с молоком?

Многие кофеманы отдают предпочтение кофе с молоком: кому-то так больше нравится по вкусу, а кто-то не пьет черный кофе, опасаясь проблем с сердцем или с высоким давлением. Врачи же предостерегают любителей бодрящего напитка — кофе с молоком не так безобиден, как принято считать. «Многие наотрез отказываются пить черный кофе из-за проблем со здоровьем, наивно полагая, что молоко нейтрализует все негативное влияние этого напитка на организм, — отмечает диетолог. — Молоко меняет вкус кофе и немного снижает количество потребляемого кофеина, но вместе с тем по-своему действует на здоровье».

По словам эксперта, и кофе, и молоко по отдельности полезны для здоровья — в молоке содержится кальций, кофе тонизирует и ускоряет обмен веществ — но вместе эти продукты плохо сочетаемы. «В кофе содержатся танины — дубильные вещества, которые в медицине используется как противодиарейное и кровоостанавливающее средство, а также для профилактики геморроя, — объясняет Толоконникова. — Они обладают „вяжущим“ свойством и не дают усвоиться содержащемуся в молоке белку, поэтому польза такого напитка сильно преувеличена».

Более того — в сочетании «вяжущие» вещества в кофе и казеин белка в молоке образуют некую субстанцию, которая не только плохо усваивается, но и долгое время находится в желудке. «Даже кислый желудочный сок не сразу может расщепить такую структуру, — говорит эксперт. — Если же человек выпил сразу большую порцию кофе с молоком, то эта субстанция может так и „осесть“ в желудке. Это очень опасно для здоровья и со временем может привести даже к раку желудка».

Латте вызывает рак?

Диетолог спешит успокоить всех кофеманов: если не злоупотреблять напитком и выпивать по одной чашке кофе с молоком в день, онкологических заболеваний это не вызовет.

Однако даже умеренная порция кофе с молоком ежедневно способна вызвать зависимость от этого напитка — в большей степени, чем при употреблении черного кофе. Кроме того, в таком виде кофе уже не будет способствовать ускорению обмена веществ.

Многие пьют кофе для повышения бодрости и прилива сил, но в этом случае кофе с молоком — не помощник. Молоко, как уже рассказывалось выше, снижает действие кофеина и даже больше, является природным аналогом легкого снотворного. «Не удивляйтесь, когда после чашечки капучино или латте вы почувствуете сонливость, вам захочется прилечь и отдохнуть, — говорит Толоконникова. — Неслучайно теплое молоко дают детям, чтобы они лучше спали. Поэтому я советую в будние дни перед работой все же отдавать предпочтение черному кофе, а на выходных уже можно побаловать себя различными вариациями этого напитка».

Нередко при помощи кофе люди с низким давлением пытаются естественным путем, без приема лекарств, поднять его. Кофе с молоком в этом деле также будет бесполезен: молоко помешает кофеину оказать сосудосужающее действие, и давление не снизится.

Знайте меру!

Диетолог напоминает: для того, чтобы похудеть к лету, лучше выбирать черный кофе, но также знать меру — помимо полезного свойства по ускорению обмена веществ, кофе «сушит» организм, снижая уровень воды.

Неужели во избежание появления различных болезней лучше полностью исключить кофе с молоком из рациона? Специалисты заявляют: нет, но пить его слишком часто и в больших количествах все-таки не стоит. «Я советую приучить себя к зеленому чаю, — говорит врач. — Он содержит такие же полезные свойства, как и кофе, но гораздо более безопасен для здоровья. Если же вы убежденный кофеман и не можете отказаться от этого напитка, постарайтесь ограничиться одной чашкой в день: это оптимальная норма для взрослого человека без всякого вреда для организма».