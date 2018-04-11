Инфляция в РФ за неделю вновь составила 0,1%

Инфляция в РФ с 3 по 9 апреля шестую неделю подряд составила 0,1%, с начала года по 9 апреля рост цен составил 0,9%, сообщает в среду Росстат

Инфляция вернулась на уровень 0,1% в период с 27 февраля по 5 марта и сохранялась на нем все последующие недели. До этого, в период с 20 по 26 февраля, она была на нулевом уровне, а прежде три недели оставалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 1,2%, на сахар и на свинину — на 0,6%, на пшено — на 0,4%. Одновременно гречневая крупа подешевела на 0,9%, мясные консервы, молоко, подсолнечное масло, мука и карамель — на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,2%, в том числе на белокочанную капусту, картофель, морковь, помидоры — 1,9-3,5%. В то же время огурцы стали дешевле на 1,7%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо — на 0,2%.