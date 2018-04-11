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Трендовая инфляция в РФ в марте замедлилась до 5,1% с 5,2% в феврале
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Трендовая инфляция в РФ в марте замедлилась до 5,1% с 5,2% в феврале 

Прайм 53 минуты назад
«Оценка годовых темпов трендовой инфляции в марте 2018 года снизилась до уровня 5,1% с 5,2% в феврале», — говорится в материалах регулятора.
Как отмечает ЦБ, замедление трендовой инфляции происходит достаточно устойчивыми темпами, вместе с тем ее текущее значение пока представляется повышенным из-за наблюдавшихся на ретроспективе сравнительно более высоких уровней инфляции, а также инерционности данного показателя по построению.
Среднесрочные риски превышения инфляцией уровня 4% по-прежнему преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз, добавляет регулятор.
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