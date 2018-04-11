Рецепт хрустящего картофельного салата 

«Название салата говорит само за себя — это правда очень хрустящий салат. Хрустит он благодаря трем видам чипсов — из картофеля, корня лотоса и пармской ветчины. Собственно, больше там ничего и нет, если не считать минимальное количество зелени. Да, и еще соус. Вообще, этот салат отчасти похож на стритфуд, по ощущениям — больше всего на хрустящую сингапурскую лапшу, хотя по вкусу совсем не похоже.
В салате много вкусов, и даже сразу не скажешь, какой из них доминирует: картофель — пресный, лотос — сладковатый, пармская ветчина — соленая, зеленый лук — острый. Заправка добавляет им всем еще пряно-сладкий оттенок. Сначала мы хотели добавить больше зелени, например, микс салатов, чтобы люди воспринимали это блюдо все-таки именно как салат. Но потом мы от этой идеи отказались и ограничились только сочной белой частью лука-порея, листочком кинзы и анютиными глазками и листьями настурции, а ответственность за легкость и соединение вкусов возложили на заправку.
Сначала кажется, что это очень тяжелая еда, потому что складывается блюдо из жареной картошки и жареного мяса. Но тут эту тяжелую ситуацию кардинально меняет цитрусовая заправка, мягкая и легкая. Готовится она на основе тайского соуса чили производства компании Aroy-D, который в народе называется соусом для кур. Постарайтесь найти именно этот соус, в нем очень хорошо соблюден баланс сладкого и острого.
Если нет пармской ветчины, то чипсы легко можно сделать из свиной грудинки или бекона, получится не хуже. Только надо понимать, что вкус будет другой, потому что пармская ветчина — сухая и вяленая, а бекон жирный. Поэтому жир нужно будет сливать, а бекон сушить подольше. А вообще сочетание бекона и картошки — выигрышное, всеми давно проверено и любимо.
Если салат приготовлен правильно, то, когда вы будете его есть, все ингредиенты будут здорово хрустеть — а ведь хрустящая еда возбуждает аппетит. Поэтому с этого салата, хоть он и сытный, хорошо начинать обед. Мы просто подаем его маленькими порциями, чтобы людей хватало на другие блюда».
Ингридиенты
- Картофель 350 г
- Лук-порей 100 г
- Листья кинзы (кориандра) 8 штук
- Зеленый лук 8 г
- Прошутто 12 кусков
- Корень лотоса 16 г
- Листья шисо 8 штук
- Масло для фритюра 1 л
- Сладкий соус чили 150 мл
- Лимонный сок 15 мл
- Свежевыжатый апельсиновый сок 50 мл
- Цветочный мед 15 г
- Оливковое масло 15 мл
- Сахар 15 г
- Соль 5 г
ИНСТРУКЦИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- 1. Для соуса процедить соус чили через сито, так чтобы полученной жидкости получилось 70 миллилитров. Добавить в него лимонный сок, апельсиновый сок, цветочный мед, сахар и оливковое масло. Все это тщательно перемешать венчиком.
- 2. Очищенный картофель натереть на терке тонкой соломкой.
- 3. Пожарить картофель во фритюре на подсолнечном масле при температуре 180 градусов. Жарить 3–4 минуты, постоянно помешивая картофель, пока он не приобретет нежный золотистый цвет. Главное, не пережарить. Готовый картофель выложить на бумажное полотенце. Посолить его, пока он горячий. Если посолить позже — картофель может не просолиться.
- 4. Почистить корень лотоса. Нарезать его очень тонкими колечками. Так же как и картофель, обжарить лотос во фритюре 3 минуты при температуре 180 градусов. Положить сушиться на бумажное полотенце и слегка посыпать солью, пока он горячий.
- 5. Прошутто нарезать таким образом, чтобы получились кусочки длиной 15 сантиметров, шириной 10 сантиметров и толщиной 1,5 миллиметра. Отправить полоски прошутто в конвектомат, разогретый до 180 градусов, и готовить до золотистого цвета — или поставить в обычную духовку, разогретую до 150 градусов, на 10–15 минут, также до золотистого оттенка.
- 6. Выложить в миску половину картофеля от одной порции, полить его 1 столовой ложкой соуса. Затем выложить сверху вторую половину картофеля и полить еще одной ложкой соуса. Картофель должен быть полностью покрыт соусом, так, чтобы он был похож не на чипсы, а именно на салат с заправкой.
- 7. Нарезать тонкой соломкой лук-порей. Нарезать колечками зеленый лук.
- 8. Положить сверху на картошку ломтики лотоса, два вида лука, листья шисо и кинзу. В самом конце положить сверху чипсы из прошутто. Украсить салат цветами.