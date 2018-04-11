Как привести себя в форму за месяц до отпуска

Соблюдать основные секреты успеха можете начать уже сейчас, даже если до отпуска еще далеко. Да и вообще советуем придерживаться их постоянно, а не только прокачивая тело к купальнику.

Исключаем из своего рациона:

Сладости и продукты на фруктозе

Со сладостями все понятно, а что не так с фруктозой? В небольших «дозах» она не опасна и не вызовет у вас никаких проблем, но в большом количестве может спровоцировать ряд побочных эффектов: инфаркт миокарда, ожирение, панкреатит и далее по списку. Нет, мы вас не запугиваем (пока), просто советуем ограничить потребление фруктозы и других популярных подсластителей (кукурузного сиропа или сахарозы, например).

Пакетированные и свежевыжатые соки, смузи

Держитесь фанаты смузи — для здоровья и счастья около двух стаканов сока или смузи в неделю более, чем достаточно. Насытиться всеми этими вкусняшками у вас все равно не получится, и в итоге, меньше, чем через час, вы снова захотите есть. А фруктовые соки на голодный желудок — это прямой путь к гастриту, и явно не к очищению. Так и вовсе можно в отпуск не уехать.

Лимонады и газировки

Немного взгляда внутрь себя. Любая газированная вода приводит к вздутию кишечника, из-за того, что углекислый газ стимулирует секрецию желудка. Угольная кислота, образующаяся при смешивании воды с углекислым газом, раздражает стенки желудка и провоцирует его переваривание собственными стенками. Когда эта кислота постоянно попадает в организм, вырабатывание желудочного сока увеличивается. Кроме этого, углекислый газ расширяет стенки желудка, вызывая

извините

отрыжку. В сочетании со сладким сиропом или сахаром все становится еще печальнее — происходит настоящая провокация вздутия и газообразования. Так как еда не поступает в твердом виде, а как вода с сахаром, вы будете хотеть есть, даже если были не голодны. Именно этим секретом пользуются все фастфуды, чьи имена мы называть не будем (потому что за рекламу они нам не платили).

Батончики

Если вы фитоняшка или просто больше 3 раз в неделю занимаетесь спортом и ведете активный образ жизни, то вы можете употреблять такие батончики без стыда и совести. Но если у вас сидячий образ жизни, а спорт отнимает от силы 30 минут в неделю, да еще вы счастливый обладатель личного авто, то протеиновые батончики вам абсолютно не нужны. Да, его удобно взять с собой, если вы понимаете, что не сможете перекусить в ближайшее время и умрете голодной смертью. Но увлекаться ими не стоит, так как основной их состав — углеводы, жиры и белки, то есть по сути это обычный шоколадный батончик, просто хитро упакованный с ипользованием ЗОЖ-философии.

Фраппучино и другие напитки с сиропами и сливками

Готовьтесь, кофеманы! Одна порция такого напитка может составлять 1/3 вашего дневного рациона. В среднем одна порция такого кофейка с башней из сливок и сиропов — это 500 ккал. Он состоит практически весь из быстрых углеводов, жиров и чуть-чуть белков. Такой напиток не утоляет жажду, зато провоцирует аппетит на ура. Напитки с горой сахара и возможными аллергическими реакциями явно стоит исключить из рациона и перед отпусков, и вообще всегда.

Как известно, употребление блюд из сырых морепродуктов создает опасность возникновения тяжелых заболеваний (если они поражены личинками паразитов). Поэтому не стоит покупать суши и роллы в кафе и суши-барах, которые не имеют сертификаты и не внушают доверия, — в этом случае высок риск подхватить паразитов.

Записывайте и запоминайте — срок годности готовых суши примерно 3 часа, так как это скоропортящиеся продукты. Также суши не полезны для организма, потому что рис для них часто вымачивают в глюкозном растворе для лучшей клейкости. А еще в них много соли (в одной ложке соевого соуса вы получите ее всю), которая провоцирует отечность, особенно если пить воду вы не любите.

Но это не все — в соевом соусе часто содержится глюконат натрия, красители, консерванты и ароматизаторы. Их вкус слишком соленый и немного горчит. Кроме того, в соусы добавляют опасный канцероген хлорпропанол. Все это относится к искусственным соусам, которые изготовлены во Вьетнаме, Китае, Тайване, Таджикистане и в Филиппинах. Натуральные соусы из сои, приготовленные путем естественной ферментации в течение полугода, должны стоить очень дорого, а их аналоги — большой вред организму. Так что, чтобы перед отпуском не испортить тело отеками, быстрыми углеводами и опасными химическими веществами, забудьте про суши хотя бы на время.