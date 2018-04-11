Необычные специи и пряности к мясу

Кесарю кесарево, а салату «Цезарь», конечно, одноименный соус. В полном согласии с устоявшимися сочетаниями ингредиентов мы из года в год посыпаем курицу карри, добавляем гарам масала туда, где должно быть поострее, и не мыслим аджики и харчо без хмели-сунели. При всем удобстве такого «механического» подхода вне поля нашего зрения оказывается широкий пласт специй и пряностей, представить которые вне, например, кондитерских блюд или согревающих коктейлей также довольно трудно. Мы нашли 7 нетипичных для супов и мясных блюд приправ, используя которые, вам удастся открыть новые горизонты знакомого вкуса и приятно удивить гостей.

— Мускатный орех —

Обычно мускатный орех используют для выпечки, но он отлично подойдет и для супов, и для тушеного мяса, и для обжаренных овощей с зеленью. Просто натрите цельный мускатный орех на терке и посыпьте им ваше блюдо.

— Мацис (мускатный цвет) —

Несмотря на то, что эту пряность как и предыдущую получают из мускатника, пряно-жгучий вкус и аромат ее сильно отличаются от мускатного ореха. Мацис, получаемый из ариллуса (присемяника), также может добавляться в супы, блюда из баранины и курицы, сливочные соусы, к сырам и сосискам. Прекрасно сочетается с гарам масала и карри.

— Корица —

То, что корица хороша для десертов — общеизвестный факт. Но попробуйте добавить палочку корицы при тушении мяса и прекрасный глубокий (при этом совсем не сладкий) аромат гарантирован. Также можно использовать корицу для приготовления чая или ароматных фруктовых отваров.

— Гвоздика —

Гвоздика будет незаменима для приготовления тыквы или яблочного пирога. При этом рис или мясные блюда от гвоздики тоже только выиграют. Если вы хотите сделать отвар из яблок, груш или сварить глинтвейн, не забудьте добавить гвоздику вместе с корицей и звездочкой аниса.

— Имбирь —

Если вы еще не пробовали использовать имбирь для приготовления маринада, то это надо срочно исправить. Рубленый или тертый имбирь смешайте с зеленым луком, кунжутным маслом — такое сочетание придаст маринаду новый оттенок. Так же эта смесь отлично подойдет для обжарки креветок. А вот в маринад для курицы лучше всего добавить имбирь с йогуртом и чесноком. Для жареных овощей или корейского говяжьего супа имбирь также будет незаменим.

— Бадьян (звездчатый анис) —

Бадьян — специя не только для фруктовых отваров или глинтвейна. С ним можно также приготовить яблочный или грушевый капкейк, миндальные бисквиты, горячие коктейли и компоты. Да и тушеному мясу звездочка аниса придаст прекрасный аромат и вкус.

— Куркума —

Богатая антиоксидантами и известная своими жиросжигающими свойствами куркума подойдет для тушения мяса, рыбы и блюд из бобовых. Добавлять ее стоит в начале готовки.