Рецепт дня: Кабачки, фаршированные рисом и овощами

Sobesednik.ru предлагает приготовить очень вкусное и сытное блюдо в бочонках из кабачков или цукини.

Цукини чуть покрепче и лучше держат форму. Варианты начинки также можно менять согласно своим предпочтениям. Добавьте к блюду грибы, помидор, любимые травы или специи, замените рис перловкой или гречкой, и у вас получится новое, не менее вкусное и ароматное блюдо. Экспериментируйте!

Что понадобится:

— 1 стакан риса

— 2 кабачка или цукини

— 1 луковица

— 2 моркови

— 1 яркий болгарский перец

— несколько перышек зеленого лука

— 3 ст. л. растительного масла

— соль, перец (по вкусу)

Как готовить:

Промытый рис отварите до готовности.

Нарезанные мелким кубиком морковь и лук обжарьте на растительном масле, добавьте нарезанный кубиками болгарский перец, отваренный рис, приправьте солью и перцем, перемешайте.

Кабачки вымойте, срежьте края, выньте ложкой мякоть, формируя полые бочонки. Заполните бочонки фаршем. Перенесите в жаропрочную форму, залейте на 1/3 водой, прикройте фольгой и отправьте в разогретую до 180o духовку на 20–25 мин.

Посыпьте готовое блюдо мелко нарезанным зеленым луком и подавайте к столу.