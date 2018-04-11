Рецепт дня: Кабачки, фаршированные рисом и овощами 

Sobesednik.ru предлагает приготовить очень вкусное и сытное блюдо в бочонках из кабачков или цукини.
Цукини чуть покрепче и лучше держат форму. Варианты начинки также можно менять согласно своим предпочтениям. Добавьте к блюду грибы, помидор, любимые травы или специи, замените рис перловкой или гречкой, и у вас получится новое, не менее вкусное и ароматное блюдо. Экспериментируйте!
Что понадобится:
— 1 стакан риса
— 2 кабачка или цукини
— 1 луковица
— 2 моркови
— 1 яркий болгарский перец
— несколько перышек зеленого лука
— 3 ст. л. растительного масла
— соль, перец (по вкусу)
Как готовить:
Промытый рис отварите до готовности.
Нарезанные мелким кубиком морковь и лук обжарьте на растительном масле, добавьте нарезанный кубиками болгарский перец, отваренный рис, приправьте солью и перцем, перемешайте.
Кабачки вымойте, срежьте края, выньте ложкой мякоть, формируя полые бочонки. Заполните бочонки фаршем. Перенесите в жаропрочную форму, залейте на 1/3 водой, прикройте фольгой и отправьте в разогретую до 180o духовку на 20–25 мин.
Посыпьте готовое блюдо мелко нарезанным зеленым луком и подавайте к столу.