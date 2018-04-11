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В Останкине пройдет фестиваль сыра
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В Останкине пройдет фестиваль сыра 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
Фестиваль сыра пройдёт в Останкине в предстоящие выходные. Местом его проведения станет площадка возле Дома ремесел на ВДНХ. По традции, там будут представлены классические и экзотические сорта сыра из разных уголков России и других стран мира.
В рамках фестиваля 15 апреля там проведут бесплатный мастер-класс по приготовлению итальянского сыра примо-сале с оливками.
— Этот сорт легко готовить, и он не требует долгого созревания. Поэтому все участники занятия смогут без особого труда повторить процесс у себя дома. Начало в полдень, — отметил представитель организаторов.
Фестивальная площадка будет работать 14 и 15 апреля с 10.00 до 19.00. (иб)
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