В Останкине пройдет фестиваль сыра

Фестиваль сыра пройдёт в Останкине в предстоящие выходные. Местом его проведения станет площадка возле Дома ремесел на ВДНХ. По традции, там будут представлены классические и экзотические сорта сыра из разных уголков России и других стран мира.

В рамках фестиваля 15 апреля там проведут бесплатный мастер-класс по приготовлению итальянского сыра примо-сале с оливками.

— Этот сорт легко готовить, и он не требует долгого созревания. Поэтому все участники занятия смогут без особого труда повторить процесс у себя дома. Начало в полдень, — отметил представитель организаторов.

Фестивальная площадка будет работать 14 и 15 апреля с 10.00 до 19.00. (иб)