Пять эффективных споосбов использования лимона в быту

Ненавижу засохшие водяные потеки на стенках аквариума. Фу. Мои черепахи сквозь них смотрятся несчастными. В зоомагазине напугали: химией чистить нельзя, отравите питомцев. А если лимоном?

Попробовала. Помогло. Просто разрезала цитрус пополам и протерла, как губкой, стекло изнутри (предварительно, естественно, слив воду и высадив черепах). Лимонная кислота настолько легко разъела засохшую известковую корочку, что я почувствовала себя актрисой из рекламного ролика. Взмах руки — и все блестит.

Вообще, оказалось, лимон — универсальное чистящее средство. Все знают, как лимонный сок замечательно очищает чайники от накипи, но недооценивают его как моющее средство для кастрюль и сковородок. А зря. Никаких химикатов — сплошной витамин С.

Достаточно опустить половинку лимона в соль и протереть этой «губкой» жирную посуду. Как говорится, результат вас удивит. Точно так же можно освежить разделочные доски. А если выжать сок лимона в плошку с водой и подогреть 5–7 минут смесь в микроволновке, печь заблестит изнутри как новая.

Только не забудьте после «процедуры» протереть микроволновку влажной тряпкой. Запаха лимона боятся и вредители. Если воткнуть в целый лимон несколько гвоздичек и положить такого «ежика» в шкаф, вы быстро избавитесь от моли (комары, кстати, тоже не любят запаха этой «бомбы), а если натереть соком лимона плинтуса, то не потревожат вас и муравьи, и даже тараканы.

Можно использовать высушенную цедру лимона для розжига каминов: она отлично горит. А некоторые даже умудряются с помощью лимона заряжать телефон. Сама еще не пробовала, но экспериментаторы-любители уверяют: это работает.