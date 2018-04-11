Лучшие сорта и гибриды ребристых и длинноплодных томатов

Томаты попали в Россию из Южной Америки. Плоды помидорных первопроходцев были классической формы (круглые) и цвета (красные). Давно это было: достоверно известно, что впервые их посеяли в Крыму в XVIII (поэтому полуостров по полному праву можно считать не только колыбелью тюльпанов, но и люлькой томатов).

Лучшие сорта и гибриды ребристых и длинноплодных томатов

Сегодня на дачных участках мы выращиваем самые разнообразные сорта и гибриды томатов: благодаря усилиям селекционеров они отличаются не только по сроку созревания, но и форме и окраске плода, вкусовым качествам, размерам и множеству других параметров.

Классификация томатов по форме плода

По форме плодов все томаты можно условно разделить на группы:

Различные формы плодов томатов. Фото с сайта ogorod.ru Круглые.

Плоскоокруглые.

С носиком.

Сливовидные, или овальные.

Грушевидные.

Сердцевидные.

Перцевидные.

В последнее время популярны ребристые томаты, среди которых есть как мясистые, так и стаффер-томаты, которые специально созданы как фаршировочные.

Ребристые томаты обретают все большую популярность у дачников

Напомню, что томатные обзоры мы начали с приятного знакомства с сердцевидными помидорами:

Обзор сердцевидных томатов: лучшее признание в любви садоводам

С круглыми и плоскоокруглыми (самыми распространенными формами плодов) помидорчиками вы познакомились в постах:

Томаты-рекордсмены: десятка крупноплодных сортов и гибридов

Какой томат самый вкусный: обзор проверенных сортов и гибридов

Лучшие сорта и гибриды горшечных томатов

И сегодняшний обзор не будет заключительным: в ближайшем будущем вас ждет интереснейшая статья, в которой наше внимание будет целиком и полностью направлено на томаты со сливовидными и грушевидными плодами. Итак, встречайте топовую 10 сортов и гибридов томатов с плодами перцевидной и ребристой формы!

Перцевидные томаты

Длинноплодные томаты стремительно ворвались в нашу жизнь еще в 80-х годах прошлого столетия. Необычная форма плодов привлекла внимание многих огородников.

Перцевидные томаты среди своих собратьев, фото пользователя сайта Shasogor

Многие сорта перцевидных томатов оказались не только потрясающе вкусными, но и красиво смотрелись в банках (а какая хозяйка откажется от эффектных заготовок!?).

Томат 'Алый мустанг'

Одна из сибирских новинок, которая отличается продолговатыми красно-малиновыми плодами длиной 20-25 см.

Томат Алый мустанг. Фото с сайта otomatah.ru Индетерминантный сорт высотой 1,5-1,8 м; среднеспелый (111-115 дней); с вкусными мясистыми сахаристыми плодами массой 200-250 г (первые достигают веса 400 г). Пригоден для выращивания в теплицах и открытом грунте как в средней полосе России, так и на юге. Лучше формировать в 1-2 стебля. Урожаен: с 1 куста с конца июля по сентябрь включительно можно снять до 5 кг томатов. Хорош в салатах и для засолки, маринования. На сайте об этом сорте есть еще интересная информация в статье:

Необычные сорта томатов — перцевидные, грушевидные, черри

Томат 'Алые свечи'

Очень красивые розовые помидорки с замечательным вкусом, который уже по достоинству оценили многие дачники России.

Томат Алые свечи. Фото с сайта my-tomatoes.com. Плоды крупным планом. Фото с сайта fermilon.ru Индетерминантный сорт высотой до 1,8 м; среднеранний (106-110 дней). Плоды удлиненные, с носиком; розовые, с сочной сахаристой мякотью, массой 100-120 г; собраны в кисти. Завязываемость плодов 100%! Пригоден для выращивания в теплицах и под пленочными укрытиями, требует подвязки к опорам. Лучше формировать в 2 стебля. Еще больше интересного об этом сорте вы найдете в статье:

Томаты необычной формы: ребристые и длинноплодные

Томаты 'Банан красный' и 'Банан оранжевый'

Оба сорта устойчивы к томатным болезням; их можно и нужно выращивать в открытом грунте и во временных пленочных укрытиях. Кроме того, в этой семейке длинноплодных томатов есть и другие «банановые братья» — 'Банан желтый' и 'Банан розовый'. Томат 'Банан красный': детерминантный, компактный, высотой до 0,7 м. Ультраскороспелый (90 дней). Красные плоды длиной до 12 см, массой 70-80 г; пригодны для употребления в свежем виде и для консервирования целиком. Урожаен: с одного куста снимают до 3 кг плодов.

Томаты Банан красный и Банан оранжевый. Фото с сайта pomidorchik.com Томат 'Банан оранжевый': индетерминантный, высотой до 1,5 м (поэтому формируется в 1 стебель, с удалением всех пасынков, нуждается в опоре и подвязке). Среднеспелый (105-110 дней). Плоды оранжевые, массой 85-95 г, с отличным вкусом и повышенным содержанием ликопина (мощного природного антиоксиданта). Пригоден для свежего употребления и консервирования. Более урожаен, чем сорт 'Банан красный': с одного куста можно снять до 10 кг плодов.

Томат 'Дядя Степа'

Великолепный новый сибирский сорт с крупными (длиной до 20 см!) цилиндрическими плодами.

Томат Дядя Степа, внешний вид и плод крупным планом. Фото с сайта rusfermer.net Индетерминантный сорт высотой 1,5-2,5 м; лучше формировать в 2 стебля, пасынковать, подвязывать к опорам. Среднеспелый (110-115 дней). Пригоден для выращивания в теплицах, под пленочными укрытиями, в открытом грунте. Плоды ярко-красные, банановидной формы, с носиком, 150-200 г, собраны в кисти по 3-5 шт. Они не мясистые, поэтому для приготовления сока не подойдут, но, благодаря отличному вкусу, будут великолепны в свежих салатах; пригодны для соления, маринования, вяления, изготовления томатной пасты.

Томат 'HYPEEL 108 F1'

Отличный высокоурожайный гибрид.

Томат HYPEEL 108 F1. Фото с сайта onprofi.ru. Фото с сайта onprofi.ru Детерминантный, высотой 0,5-0,7 м; не нуждается в подвязке и пасынковании. Среднеранний (106-110 дней). Плоды красные, перцевидной формы, массой 90-100 г, с великолепным вкусом. Можно выращивать в открытом грунте. Устойчив к томатным болезням. Пригоден для свежего употребления и для цельноплодного консервирования, очень хорош в нарезке, подходит для украшения блюд. Кроме того, на нынешний день в список перцевидных томатов, которые однозначно стоит попробовать выращивать на дачах, я бы внесла следующие сорта и гибриды:

'Дрова';

'Казанова';

'Перцевидный';

'Перцевидный оранж';

'Перцевидный штамбовый';

'Перцевидный крепыш';

'Перцевидный королевский F1';

'Сибирский казак';

'Сосулька розовая';

'Супербанан';

'Чухлома' и другие.

Томат перцевидный, фото пользователя сайта Shasogor

А теперь перед вами 5 лучших ребристых томатов.

Ребристые томаты

В эту условную группу вошли сорта и гибриды, объединенные общим признаком формы плодов — ребристостью. Среди них есть как помидоры с мясистой сочной мякотью, так и пустотелые. С последними у меня связано забавное воспоминание. Еще в конце прошлого века, когда я впервые вырастила на даче пустотелые томаты, то была сильно расстроена результатом: я ожидала получить сочные мясистые плоды, но мои надежды не оправдались, и все труды были напрасны… Так я тогда думала, потому что не знала их истинного предназначения. Позже я по достоинству оценила стаффер-томаты, и с удовольствием выращиваю их на своей даче, так как в нашей семье все очень любят фаршированные помидоры.

Томат 'Веселый сосед'

Сорт-новинка с мясистыми плодами классического помидорного вкуса и аромата.

Томат Весёлый сосед. Фото с сайта abekker.ru. Плоды крупным планом. Фото с сайта gardencatalog.ru Индетерминантный, высотой до 1,8 м; выращивают с пасынкованием, подвязкой к опорам. Среднеспелый (111-115 дней). Пригоден для выращивания в теплицах. Плоды красные, ребристые, массой 250-350 г, мясистые, с насыщенным вкусом и ароматом; собраны в кисти по 4-8 шт. Высокоурожаен: с куста собирают до 1 ведра плодов. Используют для салатов, консервирования в собственном соку, приготовления соков и пасты.

Томат 'Грибное лукошко'

Пожалуй, на сегодняшний день это самый популярный сорт в линейке крупных мясистых ребристых томатов.

Томат Грибное лукошко. Фото с сайта treespk.ru Детерминантный, высотой до 0,9 см. Среднепоздний (116-120 дней). Пригоден для выращивания в открытом грунте и пленочных укрытиях. Плоды ярко-красные, массой 250-350 г, с нежной вкусной мякотью; собраны в кисти по 3-4. Урожайность до 3 кг с куста. На сайте об этом сорте есть еще информация в статье:

Томаты необычной формы: ребристые и длинноплодные

Томат 'Инжир желтый'

Один из лучших новых сортов «томатных инжиров». У него еще есть «братья» — 'Инжир красный', 'Инжир розовый' (о последнем я рассказывала в статье: Розовые и малиновые томаты: 16 отменных салатных сортов).

Томат Инжир желтый. Фото с сайта semenapochta.ru Детерминантный, высотой 0,9-1,0 м; в открытом грунте может быть и выше (тогда не обойтись без опоры и подвязки); «не наглеет» с образованием пасынков. Среднеранний (106-110 дней). Пригоден для выращивания в открытом грунте, в теплицах. Плоды желтые, ребристые у основания, массой до 200-250 г, с сочной нежной сахаристой мякотью и классическим ароматом. Устойчив к томатным болезням. Хорош для салатов, соков и домашнего консервирования.

Томат 'Stripet'

Это американский сорт, который в продаже может идти под названиями 'Stripet staffer' или 'Stripet cavern'. Его уже вырастила в теплице пользователь нашего сайта Shasogor.

Томат 'Stripet', фото пользователя нашего сайта Shasogor

Индетерминантный, высотой 1,8 м; нуждается в пасынковании, опоре, подвязке. Плоды красные, с оранжевыми полосками, кубовидные, полые внутри, массой 100-150 г, с классическим томатным вкусом. Они не растрескиваются, пригодны для фарширования, могут употребляться в свежем виде.

Томат 'Сибирский медведь'

Прекрасный сибирский сорт, пригодный для выращивания не только в теплицах, но и в открытом грунте средней полосы России, дальнего Востока, Сибири. Его можно попробовать выращивать и на юге.

Томат Сибирский медведь. Фото с сайта 1semena.ru Индетерминантный, высотой до 1,5 м. Раннеспелый (91-105 дней). Плоды красные, ребристые, массой 300-500 г, мясистые, сочные, очень сладкие, ароматные. У сорта хорошая завязываемость плодов даже при плохой погоде; дает прекрасные урожаи. Устойчив к томатным болезням. Если вас заинтересовали ребристые сорта томатов иностранной селекции, в статье Томаты необычной формы: ребристые и длинноплодные вы найдете подробный рассказано о сортах:

'American ribbed';

'Purple Calabash';

'Tlacolula Red';

'Tomande';

'Yellow Staffer';

'Pink Accordion' и других.

Любителям слегка ребристых мясистых томатов рекомендую обратить внимание на отечественные сорта:

'Зимаревский великан';

'Полная кубышка';

'Маршал Победы';

'Сибирские шаньги'.

А какие перцевидные и ребристые томаты выращиваете вы? Какие сорта и гибриды вам понравились, какие разочаровали?