Секреты приготовления цыпленка тапака

После харчо и хачапури, самым популярным блюдом грузинской кухни за пределами страны является цыпленок тапака. Название блюда произошло от названия специальной сковороды с крышкой-гнетом, на которой в оригинале должен готовиться цыпленок. Перед тем как перейти непосредственно к приготовлению, цыпленка разрезают по грудине и кладут под пресс, чтобы тушка приняла плоскую форму. Расплющенного цыпленка, размещают на сковороде, накрывают тяжелой крышкой-прессом и обжаривают с двух сторон.

В приготовлении цыпленка тапака нет ничего сложного. С другой стороны, долгое время блюдо было незаслуженно забыто, и открывая его заново для кулинаров, каждый шеф добавлял в приготовление авторскую нотку. Мы же решили вспомнить классическую рецептуру блюда и главные принципы его приготовления.

Пресс

Непременным условием приготовления блюда является то, что тушку цыпленка необходимо чем-нибудь придавить. Без использования пресса это будет всего лишь цыпленок, обжаренный на сковороде, а не цыпленок тапака. Если у вас нет специальной сковороды, воспользуйтесь подручными средствами вроде кастрюли с водой.

Цыпленок

В современной интерпретации за цыпленка тапака нередко выдают и курицу. Основным же компонентом блюда изначально был именно цыпленок мужской особи. Вес тушки, оптимально подходящей для приготовления, не должен превышать 500 гр.

Отбивание

Цыпленка не отбивают молотком. Тушку слегка выворачивают, чтобы надломились реберные кости. При желании их вынимают, после чего, приложив некоторое физическое усилие, цыпленка расплющивают.

Специи

Блюдо традиционно обжаривали без приправ. Основной специей для цыпленка тапака является соль и перец, которыми тушку необходимо натереть за 15-20 минут до приготовления. Соус на основе чеснока, лимона и различных пряностей подается к цыпленку отдельно.

Масло

Цыпленка тапака готовят только на сливочном или топленом масле. Для приготовления достаточно 30-40 гр.

Обжаривание

На сковороду цыпленка выкладывают кожей вниз. Сверху тушку прижимают крышкой или грузом и обжаривают в течение 15-20 минут на среднем огне сначала с одной стороны, потом переворачивают, снова прижимают и жарят 15-20 минут с другой.