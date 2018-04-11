Как приготовить стейк в духовке

Конструкции современных духовок несколько отличаются от своих предшественников. Если раньше все сводилось к тому, чтобы выставить температуру, поставить блюдо в духовку и терпеливо ждать положенного часа, то теперь можно максимально контролировать процесс, задавая и меняя режим нагрева.

Особый интерес для многих представляет нагревательный элемент гриля, расположенный в верхней части духовки. Еще эту штуковину нередко называют пугающим многих словом «бройлер». Нагревательный элемент, напоминающий ТЭН чайника, направляет тепло непосредственно на продукт, за счет чего на блюде можно получить румяную корочку или приготовить гриль без разведения огня. Минуя все стадии подготовки барбекю, можно пожарить стейк с эффектом гриля. Наше подробное руководство расскажет, как это сделать.

Ингредиенты:

Стейк ти-бон толщиной около 5 см. Масло с высокой точкой дыма Сухие специи или жидкий маринад Морская соль

Инвентарь:

Бумажное полотенце Щипцы с длинной ручкой Термометр для мяса Алюминиевая фольга

Промокните стейк бумажным полотенцем, чтобы удалить с поверхности мяса излишки влаги. Приправьте щедро мясо солью и оставьте его полежать около 45 минут или чуть больше. За это время выделившийся рассол из мясных соков и соли впитается в мясо, сделав его вкус более концентрированным.

Установите решетку так, чтобы стейк располагался в 10-12 см. от гриля. Включите в духовке гриль и дайте ему нагреться.

Смажьте стейк маслом и приправьте на свой вкус специями или же смажьте жидким маринадом.

Противень застелите фольгой. Сверху установите проволочную подставку, выложите на нее стейк. Мясо лучше класть костью в сторону дверцы — так вам будет удобнее отслеживать готовность стейка. Поставьте противень в духовку. На вытяжке установите максимальный режим или откройте окна.

На полпути до готовности переверните мясо.

Готовьте стейк до желаемой степени прожарки (от 7 минут с каждой стороны в зависимости от толщины и размера куска). Для измерения внутренней температуры воспользуйтесь термометром.

Перед подачей дайте мясу отдохнуть от 5 до 10 минут, накрыв его алюминиевой фольгой.