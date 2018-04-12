Лопатка ягненка с розмарином и соусом порто 

Вам понадобится:
лопатка ягненка — 1 шт. (1 300 г)
соль, перец — по вкусу
кинза — 5 г Соус порто:
лук — 300 г морковь — 300 г розмарин — 15 г чеснок — 100 г портвейн — 1 бутылка (700 мл)
говяжий бульон — 200 мл соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Мясо. Лопатку ягненка натереть солью и перцем. Оставить на 2-3 часа в холодильнике. После залить лопатку соусом порто и запекать при температуре 180 градусов 3-3,5 часа.
Соус порто. Крупно нарезать лук, чеснок, морковь и розмарин. Обжарить на сковороде. Добавить к овощам портвейн. Выпарить его до уменьшения объема в два раза. Добавить говяжий бульон. Добавить соль и перец. Готовую лопатку выложить на тарелку. Украсить кинзой. Подавать с соусом порто.
Фото: архив ресторана