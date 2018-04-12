Самые вкусные блюда из ягненка, которые легко приготовить 

Корейка ягненка с печеными овощами от ресторана «Турандот» и шеф-повара Дмитрия Еремеева Вам понадобится: корейка ягненка — 150 г картофельное пюре — 50 г овощи печеные — 100 г соус «жаркое» — 20 г фрегула зеленые — 3 г фрегула черные — 3 г кресс-дайкон — по вкусу кинза — по вкусу соус шиитаке — 20 г Для соуса «жаркое»: сливочное масло — 20 г горчица — 1 ст. ложка томатная паста — 2 ст. ложки перец красный молотый — по вкусу Приготовление: Сделать соус «жаркое»: положить сливочное масло в сотейник, растопить на слабом огне, добавить горчицу, томатную пасту, перец, хорошо перемешать — соус готов. Остудить. Замариновать корейку в соусе «жаркое» и шиитаке (желательно на 2-3 часа). Затем обжарить на оливковом масле, остудить. Далее готовить в духовке при температуре 62 градуса в течение 30 минут, затем обжарить на гриле. Данный способ приготовления описан для прожарки medium rare. Подавать с картофельным пюре и печеными овощами, украсив зеленью. Чакапули из ягненка от ресторана «Казбек» и шеф-повара Мамия Джоджуа Вам понадобится: ножка ягненка — 2,5 кг тархун — 500 г кинза — 350 г петрушка — 150 г лук зеленый — 250 г цицмати — 150 г базилик — 100 г вино белое — 1,25 л ткемали из айвы — 250 г перец чили зеленый — 50 г соль — 75 г курдюк — 250 г зерна ткемали — 150 г лук репчатый — 250 г чеснок — 25 г Приготовление: Порубить мясо на куски с косточками размером примерно со спичечный коробок. Сложить все подготовленные продукты в казан или котел в следующем порядке: мясо, лук, зелень, специи, соль, перец. Влить примерно 2/3 вина. Поставить на сильный огонь, дать закипеть, затем убавить огонь до среднего, снять пену шумовкой. Варить на слабом огне 40 минут. Влить оставшееся вино, положить чили, дать закипеть, закрыть крышкой и держать на слабом огне до полной готовности. Лопатка ягненка от кафе «Дружба. Мануфактура еды» и шеф-повара Ивана Яковлева Вам понадобится: лопатка ягненка — 2 шт. чеснок — 6 зубчиков соль — по вкусу перец — по вкусу шафран — щепотка тимьян — 5 г розмарин — 5 г эстрагон — 5 г Приготовление: Лопатки ягненка слегка посолить, поперчить и посыпать с двух сторон чесноком и специями. Затем обжарить на сковороде до золотистого цвета и поставить в духовку на 12 часов при температуре 80 градусов. Подавать со свежей зеленью, идеально подойдет базилик, петрушка и укроп. Вам понадобится: вино — 40 мл морковь — 60 г фенхель — 40 г лук-порей — 10 г жиго ягненка (задняя нога) — 300 г бульон куриный — 300 мл масло сливочное — 20 г мука пшеничная — 30 г чеснок — 5 г розмарин — 2 г нут — 40 г фисташки для украшения мята для украшения чипсы из фенхеля для украшения Приготовление: Жиго ягненка обрабатываем и обжариваем с чесноком, розмарином и луком-пореем. Затем добавляем белое вино, выпариваем и вливаем куриный бульон. Доводим до полуготовности и вводим отварной нут и нарезанные брусочками морковь и фенхель. Затягиваем обжаренной на сливочном масле мукой и посыпаем рубленой мятой. При подаче украшаем чипсами из фенхеля, фисташками и мятой. Шашлык из ягненка от ресторана «Казбек» и шеф-повара Мамия Джоджуа Вам понадобится: седло ягненка — 200 г копченое растительное масло — 20 г копченая красная аджика — 5 г Приготовление: Нарезать мясо на куски весом в 50 г и слегка подсолить. Смазать ароматным маслом. На предварительно подготовленный мангал выложить мясо и жарить шесть минут. Смазать мясо аджикой и жарить еще две минуты. Выложить мясо на виноградные листья, украсить луком и зернами граната. Вам понадобится: плечо ягненка — 200-400 г оливковой масло — 1 ст. ложка соль, перец — по вкусу лук репчатый — 1 шт. морковь — 1 шт. сельдерей — несколько ножек айва — несколко штучек тимьян, розмарин, лавровый лист, душистый перец — по вкусу красное вино — 1/2 бутылки творог — 2-3 ст. ложки томаты цицмати Приготовление: Ягненка обмазываем солью, перцем и маслом. Обжариваем его со всех сторон. Нарезаем овощи: лук, морковь, сельдерей, айву. Добавляем тимьян, розмарин, лавровый лист, душистый перец. Обжариваем овощи, затем заливаем красным вином, помещаем туда ягненка, накрываем фольгой и убираем в духовку на 2,5 часа при температуре 180 градусов. Ягненок готов! Для гарнира используем томаты, цицмати. Сверху посыпаем творогом. Язычки ягненка от ресторана «Кафе Дружба» и шеф-повара Ивана Яковлева Вам понадобится: язычки бараньи — 120 г помидоры черри — 105 г капуста бок-чой — 120 г чеснок очищенный — 5 г микс из зелени (тимьян, базилик, розмарин, эстрагон, мята) — 3 г масло оливковое — 20 мл бульон — 20 мл Приготовление: Опустить язычки в кастрюлю, залить водой так, чтобы она закрывала их в два раза. Варить до готовности (проверить готовность языков просто: наколоть на вилку, если он готов, то сползет с нее). Затем слить бульон (немного оставить), залить холодной водой и сразу очистить. Обжарить языки на оливковом масле с двух сторон до золотистой корочки и добавить овощи, микс из зелени, чеснок. Жарить, постоянно помешивая, в течение двух минут, затем влить бульон. Как только бульон закипит, блюдо готово. Фото: архив ресторанов