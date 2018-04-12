БЖУ— игры: голосуйте, какой бутерброд аппетитнее и полезнее?

Маслом не испортишь?

Бутерброд — самый простой и быстрый вариант перекуса. И сколько бы раз диетологи не повторяли прописные истины о вреде фастфуда, привычка «бутербродничать» берёт своё.

Впрочем, и обычный бутерброд можно подать, как блюдо высокой кухни, причём полезное для здоровья. Предлагаем вам на выбор два варианта гурманских бутербродов: с маслом с травами на хрустящем французском багете и с пастой авокадо на чёрном хлебе. Приготовьте, выбирайте, какой вам нравится больше, а потом голосуйте, и узнаете наш БЖУ-вердикт вашему выбору.

1 Бутерброд с маслом с травами на хрустящем французском багете

Смешайте слегка подтаявшее масло с миксом свежих или сушёных трав по своему выбору. Хорошее сочетание, например, петрушка, розмарин, базилик и тимьян.

Посолите по вкусу и добавьте немного лимонного сока.

Перемешивайте, пока наполнитель не распределится в масле равномерно и сформируйте колбаску.

Заверните в фольгу и поставьте застывать в холодильник.

Намажьте на ломтик хрустящего багета — и наслаждайтесь ароматом трав и текстурой нежного масла.

2 Бутерброд с пастой авокадо на чёрном хлебе.

Очистите мякоть спелого плода авокадо от кожуры и косточки.

Пюрируйте её в блендере или, если хотите получить пасту с более выраженной текстурой, разомните вилкой.

Присолите, приправьте лимонным соком и добавьте немного измельчённого чеснока для придания блюду остроты.

Подавайте пасту из авокадо с чёрным хлебом, слегка подсушенным в тостере или духовке. Так блюдо получится ароматнее.