По расчету: 6 лайфхаков, как меньше тратиться на продукты

Неутешительная статистика Росстата говорит, что мы выбрасываем от 20% до 25% продуктов из-за истекшего срока годности. А это около 56 килограммов в год на каждого жителя страны! Да-да, эти данные подтверждают и профессиональные клинеры. Убираясь в квартирах клиентов, они постоянно выбрасывают испорченные продукты из холодильников. Мы поговорили с ними и узнали несколько полезных правил, которые помогут использовать продукты по назначению и избавиться от привычки покупать лишнее.

Лайфхак № 1: составляй недельное меню

Когда ты знаешь, что у тебя на завтрак, обед и ужин и сколько продуктов понадобится для приготовления блюд, выбрасывать просрочку приходится намного реже. Составь наглядное меню на неделю: пропиши все завтраки, перекусы, обеды и ужины. Такой план поможет купить только то, что нужно, и подскажет, что вчерашняя упаковка шпината уже не доживет до пятничного ужина.

Лайфхак № 2: ходи в магазин только со списком

Олеся, клинер YouDo.com, рекомендует перед тем, как отправляться в магазин, проверять наличие продуктов в холодильнике и составлять список покупок.

Чтобы не упустить из виду затерявшиеся в холодильнике продукты, возьми за привычку правильно расставлять еду на полках.

Размести все большие коробки и банки ближе к стенке, а маленькие — к двери. При таком расположении тебе понадобится всего один взгляд, чтобы быстро определить, что нужно докупить. Для составления списков используй специальные приложения для телефона.

«Обычно самые свежие продукты лежат на полках в магазине дальше всего, — говорит Олеся. — Не ленись доставать их оттуда».

Чаще всего выбрасываются молоко и зелень. Если последнюю можно аккуратно хранить стеблями в воде, продлевая ее свежесть, то с молоком все сложнее. Свежее молоко используй как можно быстрее, а впрок закупай ультрапастеризованное. Пользы, конечно, в нем меньше, но хранится оно гораздо дольше.

Лайфхак № 4: храни продукты правильно

Чтобы ничего не выбрасывать, нужно уметь правильно хранить продукты. «Важно внимательно читать рекомендации на упаковках. Любой продукт при неправильном хранении, даже если со сроком годности все хорошо, может испортиться», — делится Олеся.

Чай, крупы, кофе и другие сыпучие продукты лучше пересыпать в герметичные емкости, например в плотно закрывающиеся стеклянные баночки. Это поможет защитить их от влаги и паразитов, которые частенько заводятся в муке и крупах, если они хранятся открытыми.

Молочные продукты размести на верхней полке холодильника, готовые блюда — на средней, а рыбу и мясо — на нижней. Помни, что свежие продукты хранятся в холодильнике только 2-3 дня.

Некоторые продукты вообще не нужно хранить в холодильнике. Например, помидоры, картофель, чеснок, лук, тропические фрукты и яблоки. Для лука и чеснока важна циркуляция воздуха, поэтому в холодильнике они быстро гниют. Картофель и томаты могут изменить свой вкус, а теплолюбивые фрукты быстро теряют красивый вид.

Яблоки следует хранить отдельно от всего, так как они выделяют этилен, который заставляет быстрее дозревать все остальные фрукты и овощи, а значит, быстрее портиться. Похожим свойством обладают бананы, груши, томаты и авокадо. Остальные фрукты и овощи можно хранить в холодильнике в специальных ящиках, но не складывай их в полиэтиленовые пакеты, используй бумажные.

Прочитай инструкцию. Как правило, в ней пишут о пиктограммах-подсказках на ящиках и принципах расстановки продуктов. Например, что скоропортящуюся еду стоит размещать ближе к стенкам холодильника: там температура ниже.

«Не забывай раз в неделю устраивать ревизию и тщательно мыть все отсеки и полки, чтобы избежать появления бактерий», — напоминает клинер Анна.

Лайфхак № 6: позаботься о продуктах, срок годности которых подходит к концу

«Обычно такие продукты я замораживаю», — говорит Анна. Это очень действенный способ, если ты не успеешь все съесть. Но некоторые продукты заморозить не получится. Например, потемневшие бананы. Их лучше отправить в блендер и приготовить вкусный смузи. Из творога можно сделать сырники, а из кефира — отличные оладьи.

Заведи привычку держать холодильник в идеальном порядке и планировать меню на неделю. Это поможет избежать лишних покупок, сэкономит бюджет и время. Но самое главное — сделает тебя здоровее.

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK