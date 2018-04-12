Как заказать полезные суши?

СодержаниеКак в России появились суши?Как заказать полезные суши?Суши с лососем и тунцомСашимиОвощные роллыРоллы с лососем и авокадоРоллы с макрелью, скумбриейРоллы с креветкамиРоллы «Радуга»

Если вы умеете держать японские палочки для еды и разбираетесь в начинках суши, это еще не значит, что вы сможете выбрать на обед полезный вариант. Японская кухня — довольно обманчива, но бесподобно вкусная, острая и пикантная!

Как в России появились суши?

Суши, к которым мы привыкли, появились в Южной Азии в девятнадцатом веке. Их делали на основе вареного риса, рисового солода, морепродуктов и овощей. Немного позже солод заменили рисовым уксусом — он исключил процесс брожения, тем самым существенно сократив время приготовления продукта. Но и этого показалось мало!

Повар из «восточной столицы» Японии — Токио Ёхэй Ханай решил отказаться от использования маринованной рыбы и первым начал подавать морепродукты в сыром виде. Так время создания суши сократилось до 10-15 минут, а на улицах городов появились рестораны, которые предлагали посетителям новый вид пикантной закуски.

А уже в восьмидесятые годы были созданы суши-роботы — автоматы, которые сами промывали рис, аккуратно сворачивали начинку и упаковывали роллы в полимерную пленку. Но популярность они не обрели из-за предубеждения, что суши должен готовить человек.

А вы знали?

Возникновению роллов весь мир обязан … американцам. Это у них не получалось палочками брать суши (рыбу на комочке риса), потому как они у них постоянно разваливались. Предприимчивые дельцы завернули рис с начинкой в лист нори, и нарекли новое блюдо названием американских штатов — «Калифорния».

В Россию суши прибыли не из Японии, как было бы логично, а с Запада. Как раз поэтому возникла путаница в наименовании. В Японии блюдо называется «суси», а на Западе — «суши».

Первый ресторан, в котором можно было попробовать блюда японской кухни, открылся в Москве в начале восьмидесятых. Назвали его «Сакура» Заведение обсуживало советскую политическую элиту и иностранцев. А население смогло попробовать суши только через 10 лет! Ресторанная ассоциация «Веста-Центр Интернешнл» открыла ресторан «Фудзи», но и он был рассчитан на клиентов с приличным уровнем дохода. Средний чек был в районе ста долларов.

К счастью, сегодня суши доступны каждому! Причем, доставят их прямо к порогу дома. Остается дело за малым — правильно выбрать продукт.

На заметку!

Свежая рыба в суши — это не только вкусно, но и опасно! Из-за риска заражения гельминтами, в приготовлении блюда используют только морскую рыбу. В отличие от речной, она реже оказывается зараженной. Но и морская рыба требует соблюдения мер предосторожности!

Оптимальными способами ее обеззараживания считаются соление и термическая обработка. Однако они исключаются при приготовлении суши. Достойной альтернативой стала глубокая заморозка рыбы. Еще один приемлемый вариант — горячее копчение морепродуктов — этот процесс убивает паразитов.

Как заказать полезные суши?

Автор книги «Как похудеть для „чайников“ — Кэрол Энн Ринцлер рассказывает, что суши — сами по себе полезный продукт с низким содержанием жира. Однако есть его нужно правильно, ничего не оставляя на тарелке и дополняя супом мисо (мисосиру).

Горячий бульон пойдет на пользу организму, приятно согреет и подготовит желудок к приему суши. При этом он предупредит переедание и обеспечит длительное чувство насыщения. Стандартная чашка супа содержит всего 75 килокалорий.

Суши с лососем и тунцом

Это классический вариант блюда, который не только удовлетворит взыскательного гурмана, но и принесет пользу организму. Филе лосося и тунца содержит Омега-3 ненасыщенные жирные кислоты, которые защищают сердце и увеличивают продуктивность мозга. Помимо этого, в суши высокая доза витамина D. Не говоря уже о том, что морепродукты — источник высококачественного белка.

А вы знали?

Если в меню ресторана значится „Острый ролл с тунцом“, от такого блюда стоит отказаться тем, кто на диете. Чаще всего термин „острый“ говорит о том, что в приготовлении суши будет использована смесь майонеза с острым соусом чили. Такой соус не только обеспечит прибавку в виде лишних 100 ккал, но и изменит вкус классического блюда, что понравится не всем.

Сашими

Это блюдо готовят на основе рыбы, морепродуктов или даже мяса, нарезанного тонкими ломтиками. Все ингредиенты используются только в сыром виде. Это могут быть кальмары, креветки, лосось, тунец, скумбрия, осьминог и желтохвост. В обязательном порядке к сашими подают соевый соус, васаби, и иногда — тонко нарезанный дайкон и листы сисо.

Факт!

Васаби — это приправа, которая готовится из растения, которое называют „японский хрен“. По мнению некоторых экспертов, она оказывает антибактериальное действие и обладает способностью убивать опасные бактерии. Однако другие специалисты утверждают, что эти данные сильно преувеличены.

Тем не менее, шеф-повары ресторанов японской кухни рекомендуют посетителям при дегустировании сашими обязательно класть немного васаби на сырую рыбу.

Овощные роллы

Многие суши-рестораны, наравне с традиционными блюдами, предлагают посетителям вегетарианские роллы. В качестве начинки там выступают свежие огурцы, авокадо, морские водоросли. Это отличное низкокалорийное блюдо, при условии, что оно не приготовлено в темпуре.

А вы знали?

Темпура — это блюдо европейской кухни. Впервые она появилась в шестнадцатом веке в Нагасаки. Так называли креветки во фритюре. Название произошло от латинского ad tempora cuaresma, что означает „во время поста“. Это блюдо можно было есть постящимся в те дни, когда не действовал запрет на рыбу. Сегодня в Португалии данное блюдо готовят редко. В мировом сообществе темпура ассоциируется, прежде всего, с яствами японской кухни.

Роллы с огурцом — оптимальный вариант для худеющих, поскольку не содержат жир. В свежих овощах много кремния — необходимого для здоровья кожи, волос и ногтей, и калия, обладающего способностью снижать кровяное давление. Роллы с авокадо — один из самых популярных и полезных вариантов. Помимо клетчатки, которая также содержится и в свежих огурцах, авокадо обогатит организм полезными мононенасыщенными жирами, обладающими способностью снижать уровень холестерина в крови. Роллы с морскими водорослями — изобилуют йодом, достаточное количество которого является профилактической мерой в отношении заболеваний щитовидной железы, а также фолиевую кислоту, витамин К и магний. Комментарий экспертаАлена Злобина, адепт здорового питания и образа жизни

Популярность японской кухни в нашу страну пришла неспроста, многие врачи уверяют, что именно в еде кроется секрет долголетия японцев. Но просто заимствовать блюдо для наших шефов оказалось довольно скучным, именно поэтому в роллы и суши начали готовить „на русский манер“, добавляя туда сыр, майонез и прочие „тяжелые“ продукты.

Роллы по-вегански, со свежими овощами и зеленью, с растительным соусом понравятся не только любителям экзотики, но и всем, кто не употребляет продукты животного происхождения или тем, у кого аллергия на морепродукты. Такие роллы насытят организм энергией, зарядят хорошим настроением, а главное — никаких последствий вроде дискомфорта и тяжести не будет.

Роллы по — вегански: ешь без опаски (одна порция 120 г)

Ингредиенты:

Водоросли нори — 3 г или 1 лист. Сыр из кешью — 30 г. Огурцы (свежие) — 20 г. Капуста (краснокочанная) — 15 г. Морковь — 20 г. Шпинат — 10 г. Авокадо — 20 г. Микс семечек — 5 г.

Приготовление:

Капусту, морковь, огурец, шпинат и авокадо нарезать тонкой соломкой длиной примерно 5 см. Сыр из кешью намазать на один край нори, отступая от края на 5 мм. Далее за сыром выкладываем все овощи, нарезанные соломкой по порядку, и заворачиваем в ролл. Острым ножом разрезаем ролл на 8 одинаковых кусочков, выкладываем на тарелку и посыпаем миксом семечек.

Калорийность одной порции всего 164 ккал.

Роллы с лососем и авокадо

Это блюдо называют рекордсменом по содержанию полезных жиров. Речь идет о тех, которые находятся в филе лосося и мякоти авокадо. Бояться их не стоит, если закуской не злоупотреблять, набор веса маловероятен. Помимо жиров, ролл с лососем и авокадо поделится с организмом фолиевой кислотой, витаминами В6, Е и С, а также калием и биотином.

Совет!

Никогда не оставляйте на тарелке имбирь! Это не просто гарнир! „Этот продукт обладает противомикробными и противовирусными свойствами, — рассказывает Марго Джей Рэтбен, сертифицированный консультант по лечебному питанию. — Кроме того, это отличный источник меди, магния, калия и марганца“.

Роллы с макрелью, скумбрией

Роллы с макрелью не так популярны, как другие виды. И в какой-то мере это хорошо. Известно, что макрель содержит высокие дозы ртути, которая накапливается в организме и приносит колоссальный вред. Если вы любите роллы с белой рыбой, покупайте блюдо со скумбрией. Она богата Омега-3 жирными кислотами и селеном — минеральным веществом, который способен противостоять раковым заболеваниям. Для более оригинального вкуса суши со скумбрией дополняют свежим огурцом.

Совет!

Марго Джей Рэтбен советует подальше держаться от блюд, в названии которых присутствует слово „хрустящий“. „Чем меньше движений во время приготовлении суши, тем лучше! — уверен специалист. — Золотистая корочка — это лишние калории. Сосредоточьтесь на заказе блюд, приготовленных на пару или гриле“.

Роллы с креветками

В японской кухне используются креветки четырех видов:

Шримсы — самый популярный представитель этого подвида — северная красная креветка. Она имеет оригинальный вкус, благодаря чему заслужила небывалую популярность на территории Японии. Курума-эби — это тигровые креветки, достигающие 20 сантиметров в длину. Чаще всего используются в сыром виде, их аромат отлично дополняет рис и сыр. Тайсе—эби — это китайские креветки. В состав блюд их чаще всего включают после термической обработки — готовят в темпуре, жарят. Уси-эби — это черная тигровая креветка. Имеет ярко-выраженный аромат и послевкусие. Используется обычно в сыром виде.

Мясо креветки — диетическое и в то же время очень питательное. В нем содержатся йод, цинк и кальций, а также витамин Е.

Совет!

Если вы придерживаетесь принципов правильного питания и ограничиваете пищу, содержащую углеводы, закажите суши на основе коричневого риса. „В отличие от белого риса, в нем достаточное количество клетчатки, которая необходима для поддержания здоровья пищеварительной системы. Коричневый рис также изобилует марганцем, селеном и магнием“, — говорит консультант по питанию Марго Джей Рэтбен.

Роллы „Радуга“

Это самая красочная разновидность суши, которая, к тому же, высококалорийна. Но этот „минус“ окупается высокой питательной ценностью блюда. Ролл состоит из овощной начинки и риса, обернутых тонкими ломтиками рыбы разных сортов. В некоторых случаях рис отсутствует, что существенно уменьшает калорийность закуски.

Совет!

Какой соус выбрать? Кэти Кларк , диетолог из Сан-Диего рекомендует заказывать соевый соус с низким содержанием соли. По сравнению с классическим соусом, содержание натрия в нем меньше на 25%.

Комментарий экспертаСергей Обложко, врач-психотерапевт, специалист по снижению веса, диетолог

Существует распространенный миф о том, что роллы и суши полезны для похудения. Это заблуждение!

Основной виновник по калорийности — это сладкий рис, так как рис замачивается в сладкой воде, чтобы он слипался и приобретал своеобразный вкус. Средняя калорийность суши и роллов — примерно 200 ккал. Не сказать, что это жирный продукт, но и диетическим его назвать сложно. А суши и роллы, жареные в масле, и вовсе имеют огромную калорийность. Представляет собой опасность и необработанная сырая рыба, которую используют в приготовлении суши и роллов, она может быть источником паразитов.

Главное в суши — это не выбор конкретного вида, а его количество. Если вы укладываетесь в стандартную порцию — 6 или 8 штучек, то это полноценный прием пищи, можете ничего не бояться. Если вы покупаете огромный сет на 8 персон и съедаете это все сами, конечно, у вас могут быть определенные проблемы с пищеварением и с весом. Японская кухня хороша не количеством, а качеством: необычное сочетание вкусов, минимальная термическая обработка пищи, определенная близость к сыроедению — все это позволяет человеку обращать внимание на вкус пищи, а когда человек обращает внимание на вкус пищи, он наедается быстрее меньшим количеством.

Помните, что поход в японский ресторан — это не про то, что можно наесться „от пуза“ и упасть — это, скорее, церемония, атмосфера, общение и удовольствие от своеобразных вкусов. Мой совет: не ешьте одно и то же, выбирайте разнообразные суши и роллы!

Суши легко приготовить дома. В любом магазине можно найти нужные ингредиенты: специальные водоросли, рис, соевый соус. Но, помните, что самый главный секрет в приготовлении настоящих японских суши — это правильный нож. Он должен быть очень острым. В домашних условиях можно приготовить экзотическое блюдо из очень полезных и натуральных продуктов. Ведь вы их выбираете сами. Помните, что например, суши с авокадо содержат жиры, но это хорошие жиры, а сырая рыба — это прекрасный источник ценных Омега-3 жирных полиненасыщенных кислот. А если вы следите за фигурой, то сами можете снизить калорийность суши — добавляйте в японское блюдо побольше рыбы и поменьше сладкого риса.

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