Весеннее блюдо народности туцзя

Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля / Синьхуа / — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.

Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».

Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.

Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».

Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.

Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».

Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.

Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».

Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.

Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».

Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.

Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».

Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.

Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».

Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.

Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».