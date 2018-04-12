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Весеннее блюдо народности туцзя
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Весеннее блюдо народности туцзя 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.
Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».
Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.
Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».
Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.
Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».
Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.
Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».
Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.
Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».
Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.
Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».
Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.
Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».
Эньши /пров. Хубэй/, 11 апреля /Синьхуа/ — В уезде Сюаньэнь Эньши-Туцзя-Мяоского автономного округа провинции Хубэй /Центральный Китай/ каждый год в марте-апреле на полях появляются нежно-зеленые листочки сушеницы, а потом расцветают ее маленькие желтые цветочки.
Люди собирают эту траву вместе с цветами, приносят домой, сушат или ошпаривают, смешивают с клейким и короткозерным рисом, разминают, перетирают, заворачивают в получившееся тесто начинку, а после готовят на пару. Так получается особое блюдо народности туцзя — булочки «шуцюр».
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