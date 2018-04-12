Овощной пирог с кабачками и перцем: ужин может быть простым

Иногда традиционный семейный ужин можно приукрасить необычным овощным пирогом. Понадобятся кабачки, помидоры и перцы. Тесто лучше брать слоеное дрожжевое. Кабачки желательно предварительно слегка обжарить, чтобы они не пустили сок при выпекании. Зовите всех к столу!

Понадобится:

1 лист слоеного теста,

2 кабачка,

по 1 луковице и болгарскому перцу,

2 помидора,

растительное масло для смазывания формы.

Для заливки:

200 мл сметаны,

2 яйца,

100 г твердого сыра,

соль; молотый черный перец.

Для украшения:

зелень петрушки,

листики базилика.

Приготовление:

Тесто предварительно разморозить, затем немного раскатать по объему формы. Выложить тесто в смазанную растительным маслом форму, прижать к бокам. Излишки теста срезать. Проколоть вилкой тесто в нескольких местах, чтобы при выпекании оно не вздувалось.

Приготовить начинку. Овощи вымыть, вытереть насухо. Кабачки и помидоры нарезать тонкими ломтиками, лук — полукольцами, перец полосками. Несколько ломтиков помидоров и полосок перца отложить для украшения. Кабачки выложить веером по кругу, лук и перец разложить произвольно. Помидоры выложить сверху.

Приготовить заливку. Сыр натереть на терке, добавить сметану, яйца, посолить и поперчить. Перемешать и залить овощи.

Выпекать пирог в течение 45–50 минут в разогретой до +200°С духовке. Готовый пирог выложить на тарелку, украсить зеленью и овощами.