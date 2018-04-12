Овощной пирог с кабачками и перцем: ужин может быть простым 

Иногда традиционный семейный ужин можно приукрасить необычным овощным пирогом. Понадобятся кабачки, помидоры и перцы. Тесто лучше брать слоеное дрожжевое. Кабачки желательно предварительно слегка обжарить, чтобы они не пустили сок при выпекании. Зовите всех к столу!
Овощной пирог с кабачками и перцем/Фото: А. Соколов/BurdaMedia
Понадобится:
1 лист слоеного теста,
2 кабачка,
по 1 луковице и болгарскому перцу,
2 помидора,
растительное масло для смазывания формы.
Для заливки:
200 мл сметаны,
2 яйца,
100 г твердого сыра,
соль; молотый черный перец.
Для украшения:
зелень петрушки,
листики базилика.
Приготовление:
Тесто предварительно разморозить, затем немного раскатать по объему формы. Выложить тесто в смазанную растительным маслом форму, прижать к бокам. Излишки теста срезать. Проколоть вилкой тесто в нескольких местах, чтобы при выпекании оно не вздувалось.
Приготовить начинку. Овощи вымыть, вытереть насухо. Кабачки и помидоры нарезать тонкими ломтиками, лук — полукольцами, перец полосками. Несколько ломтиков помидоров и полосок перца отложить для украшения. Кабачки выложить веером по кругу, лук и перец разложить произвольно. Помидоры выложить сверху.
Приготовить заливку. Сыр натереть на терке, добавить сметану, яйца, посолить и поперчить. Перемешать и залить овощи.
Выпекать пирог в течение 45–50 минут в разогретой до +200°С духовке. Готовый пирог выложить на тарелку, украсить зеленью и овощами.