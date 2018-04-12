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Рецепт дня: овощные драники с лососем и рикоттой
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Рецепт дня: овощные драники с лососем и рикоттой 

The Challenger 3 часа назад
Фото: The Challenger
473 calories
Овощные драники с лососем и рикоттой
Блюдо подойдёт и вегетарианцам, если исключить из него лосося. Овощные драники с лососем и рикоттой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 473 ккал
Ингредиенты
Сыр (рикотта) 250 г Картофель 3 шт. Цукини 1 шт. Морковь 2 шт. Лосось (копчёный) 150 г Яйца 1 шт. Крахмал 100 г Мука 100 г Масло (растительное) 40 мл Соль 3 г Перец (чёрный молотый) 3 г  Все овощи натрите на тёрке. Соедините с крахмалом, мукой, яичным желтком, добавьте соль, чёрный перец и хорошо всё перемешайте.
В разогретую сковороду налейте растительное масло и выложите туда сформированные тонкие оладьи. Обжаривайте на среднем огне по 5 минут с каждой стороны.
Копчёного лосося нарежьте на небольшие ломтики. Рикотту разломайте вилкой на небольшие кусочки.
Подавайте овощные драники с рикоттой и лососем. Приятного аппетита!
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Запись «Рецепт дня: овощные драники с лососем и рикоттой» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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