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«Ямальская строганина». Есть время потренироваться в изготовлении рыбных пирамид
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«Ямальская строганина». Есть время потренироваться в изготовлении рыбных пирамид 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Фестиваль-конкурс «Ямальская строганина» предлагают сделать окружным. В этом году он впервые прошел в Яр-Сале во время празднования Дня оленевода.
Участниками фестиваля-конкурса стали 19 семейных пар, приготовивших под пристальным вниманием жюри и болельщиков блюдо из северной рыбы. Участники не только строгали рыбу, но и создавали эстетичные композиции с помощью принесенных с собой дополнительных материалов. Блюда оформляли не только традиционными ингредиентами — луком, кетчупом и горчицей, но и добавляли северные ягоды — бруснику и морошку.
Северный деликатес готовили в два этапа: сначала каждая семья за 15 минут готовила блюдо из северной рыбы, затем за 10 минут участники должны были настрогать и изготовить самую высокую пирамиду из трёх рыбин. Жюри учитывало тонкость стружки, высоту пирамиды и красоту оформления блюда. По итогам финальных состязаний победу в конкурсе «Ямальская строганина — 2018» одержали Валерий и Екатерина Сэротэтто из Яр-Сале. Второе место заняли Денис и Надежда Сэротэтто из Ярсалинской тундры, третье — Алена Сэротэтто и Майя Яптик из Сюнай-Сале. Ещё четыре пары участников из Яр-Сале получили призы зрительских симпатий.
Гости, участники и зрители вкусного праздника считают, что на следующий год его обязательно нужно проводить, — сообщает администрация Ямальского района.
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