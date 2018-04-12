Суперпродукты, которые скрыто полнят нас

Главным правилом последнего дневного приема пищи для тех, кто пытается избавиться от лишних сантиметров на талии, является бдительность в отношении того, что и в каких количествах попадает в тарелку. При этом, конечно, подразумевается, что в доме уже давно нет никаких лишних соблазнительных продуктов, а только здоровая и суперполезная еда. Казалось бы, в таких условиях просто невозможно навредить своей диете, ведь в холодильнике и на полках лежат сплошь насыщенные сверхполезными веществами продукты. А не тут-то было! Оливковое масло, авокадо и даже главный суперфуд последних лет киноа таят о себе страшную тайну — все они в мгновение ока отложатся в жир, стоит только есть их больше положенного. Кто еще из «диверсантов» сводит на нет все ваши усилия по похудению — узнайте из нашего материала.

— Сок —

Пожалуй, самый продвигаемый в медиа суперпродукт, с которым диету держать не так горько, на самом деле не такой уж безобидный. Сок в бутылке, который в избытке стоит на полках супермаркета, содержит в себе слишком много калорий и сахара для того, чтобы называться полезным. Следите за объемом тары, чтобы не выпить больше нормальной порции, да и сами соки старайтесь выбирать больше овощные.

— Сухофрукты —

Финики, сушеный инжир, изюм и прочие сушенные фрукты и ягоды — это «спрессованные» кусочки натурально сахара, которые хоть и полезней чипсов, но так же опасны для талии. Сколько в день вы позволили бы себе съесть обычных фруктов? Такой вопрос вы должны задавать себе каждый раз, протягивая руку к тарелке с сухофруктами.

— Темный шоколад —

Практически ни один из наших списков суперпродуктов не обходится без темного шоколада, который чем темнее, тем полезнее. Но вот беда — даже в самом насыщенном какао-бобами (свыше 65%) шоколаде по-прежнему очень много калорий. Выходом из этой ситуации может быть лишь точное знание своей дневной нормы этого маленького кусочка счастья и старательное ее соблюдение. Недаром плитки шоколада почти всегда поделены на квадраты, по которым легко следить за количеством съеденного.

— Паста на основе бобовых —

Фасоль и чечевица, из которых производят некоторые сорта макаронных изделий, конечно, привносят в них изрядную долю питательных веществ, но вот с калориями они, к сожалению, ничего сделать не смогли. Чечевица, например, богата фолиевой кислотой, которая сама по себе стимулирует потерю веса, и тиамин, преобразовывающий углеводы в полезную энергию. Но это не значит, что есть такую пасту можно в любых количествах, так что не убирайте далеко ваш мерный стакан.

— Кокосовое масло —

Если же вместо оливкового в вашей столовой ложке окажется кокосовое масло, то можете смело смотреть на нее как на источник лишних 120 ккал. Да, кроме них, там еще есть и триглицериды со средней цепью, снабжающие организм энергией и предположительно подстегивающие процесс сжигания жира, но калорий-то все равно много. И об этом не стоит забывать, добавляя плотную массу, например, в свой крепкий утренний кофе.

— Оливковое масло —

Полный переход на оливковое масло — это безусловно правильное решение на пути к похудению, но вот лить его безмерно также не рекомендуется. Обилие хороших растительных жиров не уменьшает необходимости следить за количеством пролитого масла — столовой ложки на среднюю миску салата будет вполне достаточно.

— Грецкие орехи —

Журнал Американской ассоциации сердца заявил, что Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в грецких орехах, могут помочь сбросить лишние килограммы и укрепить сердце. Правда, неизвестно, есть ли в этой статье хоть слово про калорийность, которая, к слову, составляет 650 ккал на 100 гр. Это значит, что есть в день больше одной горсти очищенных орехов — это неразумная трата дневного лимита калорий.

— Авокадо —

Да, половина авокадо на обед способна сделать чувство сытости более длительным, но целый овощ среднего размера — это целых 300 ккал, которые отложатся сами знаете где. Не перегружайтесь хоть и здоровыми, но все-таки жирами и соблюдайте меру с авокадо.

— Киноа —

Эта псевдозерновая культура содержит в себе калорий примерно наравне с большинством макаронных изделий, поэтому и порции нужно подбирать соответственно. Спасает ее, конечно, наполненность полезными для роста и восстановления мышц аминокислотами и превышающий вдвое по сравнению с другими крупами запас клетчатки. В любом случае держите мерный стакан в поле видимости.

— Ореховое масло —

Здоровые жиры, витамины, растительный белок — все это вы будете приводить в качестве аргументов, намазывая себе лишний бутерброд ореховым маслом, да еще и с более толстым, чем стоило бы слоем. А ведь каждая столовая ложка — это лишние 100 ккал! Не так, конечно, много, как у масла кокосового, но и естся оно намного приятней и незаметней.