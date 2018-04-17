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Как подделывают яйца
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Как делают поддельные яйца 

Trendymen 25 минут назад
Поддельные вещи из Китая уже давно никого не удивляют. А что вы скажете о продуктах, которые теперь без особого труда делают искусные китайские мастера? В первую очередь, речь идет об искусственных яйцах. Посмотрите, как идет процесс их создания.
Желток изготавливают из специальной химической смеси, которую окрашивают пигментом и опускают в форму, чтобы сделать ее шарообразной.
Затем уже немного загустевшую смесь опускают в углекислый калий. Он создает искусственную защитную пленку — теперь желток растекаться не будет.
В новой формочке подготовленный желток ждет искусственно созданный белок. Теперь нужно защитить все это художество скорлупой.
Заготовка опускается в раствор парафина, карбоната калия и гипсового порошка. Не очень натурально? Зато надежно!
Всю красоту осталось немного подсушить. Теперь дело за малым: отправить на рынок и продать доверчивому покупателю.
Думаете, что без труда отличите подделку? Ерунда! Ни вкусом, ни запахом такое яйцо от натурального не отличат более половины покупателей. Просто и пользы никакой не принесет — ни витаминов, ни минералов в такой поделке нет.
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