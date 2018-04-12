Макароны в очередной раз оправданы

Стереотип, что от макарон полнеют, развеяли канадские медики.

Несмотря на то, что диетологи давно убеждают худеющих в безопасности пасты, большинство людей, желающих сбросить вес, опасаются этого продукта. Ученые из канадской больницы Сент-Майклс предприняли систематический анализ всех доступных исследований о влиянии пасты на вес человека. Они выбрали 30 рандомизированных контролируемых исследований, проведенных в соответствии с золотым стандартом современной доказательной медицины. Всего в них участвовало почти 2500 человек, которые сидели на низкогликемической диете и ели пасту вместо других углеводов.

«Наше исследование обнаружило, что паста не влияет на набор веса или увеличение количества жира в теле, — говорит ведущий автор исследования доктор Джон Сивенпайпер. — Более того: анализ показал, что у испытуемых вес даже слегка уменьшился. Поэтому паста с полным правом может быть частью здоровой диеты».

Участники исследований съедали в среднем 3.3 порции пасты в неделю, заменяя ей хлеб, картофель и другие углеводы. В течение 12 недель они сбросили примерно по 500 г. Это объясняется тем, что, в отличие, например, от белого хлеба, паста — «медленный» углевод с низким гликемическим индексом.

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