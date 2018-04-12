Питьевая диета на неделю

Что такое питьевая диета и сколько нужно ее держать? Разберемся во всех тонкостях, сформируем меню на неделю и удивимся результатам!

Основы питьевой диеты

Как следует из названия, питевая диета основана на потреблении жидкости и всего, что на нее похоже. Да, никакой твердой пищи, никакого мяса (кроме его духа в бульоне), никакого сахара и алкоголя. Также не рекомендуется пить готовые соки и компоты, разводить бульоны из кубиков и употреблять жирные молочные продукты.

А что все же можно?

Жидкие мясные и овощные бульоны (можно варить овощной суп и молоть в блендере),

Нежирное молоко и кисломолочные продукты (кефир, ряженка, простокваша, сыворотка, йогурт, айран и т.д.),

Свежевыжатые соки (грейпфрут, апельсин, мандарин, яблоко, овощи),

Зеленый и травяной чай, можно добавить немного молока, меда и лимона,

Компоты, кисели (включая овсяный), морсы,

Обычную питьевую воду (не менее 1,5 литров каждый день).

Питьевая диета хорошо очищает организм и высвобождает энергию, которая раньше тратилась на переваривание твердой пищи. Правда, перейти на жидкую пищу сразу сложно, поэтому создатели диеты предлагают постепенно уменьшать количество твердой еды в течение 2-3 дней до начала питьевой диеты. Также можно пить поливитамины, чтобы компенсировать нехватку полезных веществ, которая может появиться, несмотря на то, что питание довольно разнообразно.

Питьевая диета запрещена:

Беременным,

Кормящим,

При проблемах сердцем, почками, ЖКТ,

При сниженном иммунитете,

Если после ее начала вас часто тошнит и болит голова.

За время питьевой диеты организм может привыкнуть к такому положению вещей и отказаться переваривать твердую пищу. Поэтому после окончания диеты рекомендуется вводить твердую еду постепенно: сначала что-то на завтрак, потом на обед, потом на ужин (желательно не раньше второй недели). Подождите со сладким. Также стоит бороться с желанием съесть все сразу, иначе сброшенные килограммы быстро вернутся обратно.

Меню питьевой диеты

Питьевая диета может продолжаться неделю или месяц — в зависимости от того, сколько килограммов вы хотите сбросить. За 7 дней уходит 5-7 кг, за месяц — до 20, но и выдержать столько могут немногие.

Традиционное меню питьевой диеты состоит из чередования разных типов жидкой еды, но обязательно каждый день пить воду. Объемы разрешенной пищи не ограничиваются.

Понедельник: молоко и кисломолочка.

Вторник: бульоны (мясные, овощные).

Среда: свежевыжатые соки.

Четверг: чай.

Пятница: кисель.

Суббота: компоты из сухофруктов, можно морсы.

Воскресенье: свежевыжатые соки.