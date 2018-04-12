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Приспособления для черенкования петуний
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Приспособления для черенкования петуний 

7dach.ru 41 минуту назад
Фото: 7dach.ru
Петуний много не бывает. Будем черенковать.
Как черенковать петунии?
Отрезаем черенок с 4-5 листиками, ставим в воду без хлора с 1 капелькой НВ-101 на 1 л. Для удобства берём пластиковую бутылку из-под молока, у неё горлышко широкое, разрезаем примерно пополам. Баночки от сметаны тоже подойдут, можно в крышечке вырезать отверстие, мне нравится баночку накрыть под резинку кусочком нетканого материала. Хороши баночки от томатов черри с отверстием в крышечке. Через недельку корешки появятся, и посадим петунии с корешками в землю.
Черенки
Черенки в баночке накрытой тканью
Черенки в молочной бутылке
Стакан от черри
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