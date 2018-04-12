Приспособления для черенкования петуний

Петуний много не бывает. Будем черенковать.

Как черенковать петунии?

Отрезаем черенок с 4-5 листиками, ставим в воду без хлора с 1 капелькой НВ-101 на 1 л. Для удобства берём пластиковую бутылку из-под молока, у неё горлышко широкое, разрезаем примерно пополам. Баночки от сметаны тоже подойдут, можно в крышечке вырезать отверстие, мне нравится баночку накрыть под резинку кусочком нетканого материала. Хороши баночки от томатов черри с отверстием в крышечке. Через недельку корешки появятся, и посадим петунии с корешками в землю.

Черенки

Черенки в баночке накрытой тканью

Черенки в молочной бутылке

Стакан от черри