Клубника и шпинат — лидеры по пестицидам

Согласно отчету компании Environmental Working Group, клубника и шпинат содержат больше пестицидов, чем остальные продукты отрасли растениеводства.

Применение пестицидов и иных химических веществ для борьбы с насекомыми и грызунами в США регулируется на государственном уровне с 1990-х годов. Несмотря на это, они все еще используются — и иногда в значительных количествах. Даже после тщательной обработки плодов эти соединения все еще могут попасть в организм человека и стать причиной долгосрочных последствий для здоровья, вплоть до развития бесплодия у взрослых людей и нарушений развития плода в период беременности.

Всего было проанализировано 47 видов овощных культур и фруктов. В 70% плодов было выявлено всего более 230 разновидностей пестицидов.

В лидеры вышла клубника. Один из образцов этой ягоды содержал аж двадцать разных видов удобрений.

Незначительно отстал от клубники шпинат. По концентрации пестицидов он почти в два раза обгоняет остальные анализируемые продукты.

В 98% таких фруктов, как яблоки, вишни и персики, была обнаружена как минимум одна разновидность удобрений.

В числе других, «насыщенных» пестицидами плодов оказались виноград, груши, нектарины, помидоры, картофель, сельдерей, а также сладкий перец.

А самыми «чистыми» были признаны кукуруза и авокадо. Минимум пестицидов также оказался в ананасах, белокочанной капусте, манго, брокколи, луке и др.