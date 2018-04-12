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Клубника и шпинат — лидеры по пестицидам
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Клубника и шпинат — лидеры по пестицидам 

Medaboutme.ru 2 часа назад
Фото: Medaboutme.ru
Согласно отчету компании Environmental Working Group, клубника и шпинат содержат больше пестицидов, чем остальные продукты отрасли растениеводства.
Применение пестицидов и иных химических веществ для борьбы с насекомыми и грызунами в США регулируется на государственном уровне с 1990-х годов. Несмотря на это, они все еще используются — и иногда в значительных количествах. Даже после тщательной обработки плодов эти соединения все еще могут попасть в организм человека и стать причиной долгосрочных последствий для здоровья, вплоть до развития бесплодия у взрослых людей и нарушений развития плода в период беременности.
Всего было проанализировано 47 видов овощных культур и фруктов. В 70% плодов было выявлено всего более 230 разновидностей пестицидов.
В лидеры вышла клубника. Один из образцов этой ягоды содержал аж двадцать разных видов удобрений.
Незначительно отстал от клубники шпинат. По концентрации пестицидов он почти в два раза обгоняет остальные анализируемые продукты.
В 98% таких фруктов, как яблоки, вишни и персики, была обнаружена как минимум одна разновидность удобрений.
В числе других, «насыщенных» пестицидами плодов оказались виноград, груши, нектарины, помидоры, картофель, сельдерей, а также сладкий перец.
А самыми «чистыми» были признаны кукуруза и авокадо. Минимум пестицидов также оказался в ананасах, белокочанной капусте, манго, брокколи, луке и др.
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