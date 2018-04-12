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Как сделать хрустящую и тонкую картошку фри
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Как сделать хрустящую и тонкую картошку фри 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Картошку почистить и нарезать некрупными длинными ломтиками.
В воду добавить сахар и соль, положить туда картошку и оставить ее отмокать на два часа (воду нужно один раз сменить).
Достать ломтики и как следует высушить с помощью бумажного полотенца.
Налить масло в глубокую сковороду так, чтоб оно покрывало стенки посуды на 2 — 2,5 сантиметра, довести до кипения и еще немного повысить температуру.
pixabay.com  Окунуть туда ломтики и жарить, аккуратно помешивая, 2-3 минуты.
Достать картофель, разложить его на сковороде, покрытой полотенцем, остудить и засунуть на несколько минут в холодильник.
Заново разогреть масло — еще сильнее, и опустить туда картофель еще на пару минут.
Вынуть картошку, посыпать, если надо, солью, и подавать горячей.
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