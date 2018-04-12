Сделай сам: сангрия, вкус сиесты и важный атрибут жарких вечеринок

Сангрия — классический коктейль испанского происхождения, и в каждом регионе Испании ее делают по-своему. Чтобы приготовить этот освежающий напиток, нужны летние фрукты и немного воображения. Стоит попробовать разные комбинации, но как бы вы не экспериментировали, результаты всегда будут замечательными.

Источник: Дела Житайские

Немного истории…

Название «сангрия» происходит от испанского «sangres», что переводится как «кровотечение». Вино, которое используется для приготовления напитка, это, как правило, Sangre de toro, так же можно использовать Каберне и Mерло. Согласно наиболее распространенной теории, сангрия появилась на свет благодаря испанским крестьянам, которые начали делать этот напиток, используя доступные фрукты — персики, яблоки и цитрусовые. Есть и другие теории, но суть в том, что сегодня существует много видов сангрии, и каждый испанец поддерживает свой оригинальный рецепт. В основе, однако, всегда лежит насыщенное красное вино, хотя в Каталонии предпочтение отдается белым.

Ингредиенты для 1,5 литров сангрии:

— 1 литр красного вина — 2-3 апельсина — 4 персика — 5 столовых ложек сахара — цедра 2 лимонов — 1 палочка корицы или несколько штук гвоздики

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Вылейте вино в довольно большую миску или в высокий кувшин и добавьте сахар. Размешайте до растворения сахара;

Добавьте сок двух апельсинов и, при желании, несколько ломтиков апельсина. Перемешайте;

Разрежьте персики на мелкие кусочки и добавьте их в смесь, постоянно помешивая. Добавьте палочку корицы, лимонную цедру и хорошо перемешайте;

Охладите, храните в холодильнике и доставайте только при подаче.

Время приготовления: 7 минут

Вариация: персики можно заменить яблоками, грушами, киви, бананами, тропическими, но не слишком мягкими фруктами.

Совет: чтобы снизить содержание алкоголя, просто добавьте несколько кубиков льда и несколько ломтиков лимона. Если вместо этого вы хотите поднять градус напитка, добавьте несколько грамм рома.

Порошок корицы использовать нежелательно, так как он не растворяется и остается на поверхности. Если у вас нет палочек корицы, замените их гвоздикой.