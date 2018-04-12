5 рецептов простых и полезных десертов

Я без проблем откажусь от сахара в чае и кофе, но полностью исключить сладкое из своего рациона или даже есть его менее регулярно — это слишком жестоко. Как и для многих, для меня это один из самых доступных источников хорошего настроения. Выбор между яблоком и шоколадом, бананом и пирожным более чем очевиден. А что, если это не яблоко, а домашний мармелад? Не банан, а банановое мороженое? Не пирожное, а ореховый торт с кокосовой пастой? С нашей подборкой рецептов полезных и простых в приготовлении десертов делать выбор между пользой и вкусом, муками совести и хорошим настроением не придется.

1. Творожный мусс с черешней

Приготовление этого нежного и легкого десерта займет не более получаса. Имей ввиду, что ему нужно время, чтобы застыть, поэтому готовь заранее. Можешь сделать его с вечера, чтобы утром тебя ждал сладкий и полезный завтрак. Ингредиенты:

200 гр. творога;

150 гр. черешни;

4 столовые ложки сметаны или сливок;

пакетик ванильного сахара;

15 гр. желатина;

сахарная пудра по вкусу.

Приготовление: Разведи желатин в небольшом количестве воды согласно инструкции на упаковке. Творог взбей миксером и протри через сито. Добавь к нему сметану, сахарную пудру и ванильный сахар. Черешню вымой, удали косточки и разрежь на 2-4 части. Добавь ягоды и разведенный желатин к творожной массе и хорошо размешай. Получившийся мусс разлей по формам и убери в холодильник на один час. Готовый десерт укрась целыми ягодами черешни.

2. Домашние малиновые конфеты

Для этих конфет тебе понадобится всего три ингредиента, главный из которых — свежая малина. Диетический десерт с оригинальным вкусом и ярким ароматом, на приготовление которого ты потратишь не более получаса. Ингредиенты:

550 гр. малины;

половина чайной ложки соды;

20 гр. желатина.

Приготовление: Тщательно промой малину и обсуши с помощью дуршлага. Пюрируй ягоды блендером до однородной массы. Добавь желатин, перемешай и оставь на 10 минут. Поставь массу на медленный огонь и помешивай до растворения желатина, но не доводи до кипения. Остуди пюре, затем взбивай миксером 5-6 минут. Добавь соду и еще немного взбей. Масса должна стать воздушнее и светлее. Застели форму пищевой пленкой, вылей массу и поставь в холодильник на 5-6 часов до полного застывания. Выложи застывшую массу на доску и нарежь на конфеты.

3. Ореховый торт без выпечки (рецепт от 4fresh. ru)

Это очень сытный десерт из натуральных продуктов, который готовится без термообработки. Ингредиенты:

1 стакан очищенного миндаля;

1 стакан очищенного грецкого ореха;

1 стакан чернослива без косточек;

6 столовых ложек кешью-пасты с кокосом;

100 мл. кокосового молока;

1 банан;

200 гр. сливочного сыра;

ваниль, соль, сироп топинамбура по вкусу.

Приготовление: Нарежь банан кружками, пропюрируй в блендере. Добавь к нему сливочный сыр и еще раз взбей. Налей в смесь кокосовое молоко, положи кешью-пасту, немного сиропа топинамбура и еще раз взбей. Крем должен получиться сладковатым, но не приторным. Миндаль, грецкие орехи и чернослив измельчи в блендере с солью и ванилью. Выложи орехи тонким слоем на дно формы и помажь кремом. Сверху насыпь еще слой орехов и залей остатками крема. Укрась раскрошенными фисташками или фруктами. Охлади немного и можешь подавать к столу. В этом торте вредные сладости заменены на безопасные природные подсластители. Вместо сахара — сироп топинамбура, это растение еще называют «земляной грушей». У него низкий гликемический индекс и высокое содержание инулина и пектина. Кешью-паста — диетическое лакомство из цельных орехов и сушеной мякоти зрелого кокоса. Продукт содержит полезные жиры, которые снижают тягу к сладкому, ускоряют обмен веществ и укрепляют иммунитет. Где купить: Сироп топинамбура, кешью-пасту, свежие орехи, кокосовое молоко и другие полезные продукты и натуральные перекусы можешь заказать в онлайн экомаркете 4Fresh. Здесь есть не только продукты: косметика, ароматы, товары для дома и здоровья. Экомаркет тщательно подходит к отбору брендов и предлагает только безопасную, экологически чистую продукцию. Товары доставляют по всей России. Заказать экотовары на 4fresh.ru 4. Сырники с изюмом

Традиционный рецепт сырников в диетическом варианте — без сахара, зато с изюмом и корицей. Ингредиенты:

250 гр. творога;

1 яйцо;

5 столовых ложек пшенных хлопьев;

7 столовых ложек изюма;

цедра одного апельсина;

2 столовые ложки растительного масла;

корица, имбирь по вкусу.

Приготовление: Смешай творог, яйца и корицу с имбирем. К полученной массе добавь изюм, предварительно замоченный в воде, мелко натертую цедру и пшеничные хлопья. Хорошо перемешай и поставь в холодильник на 30 минут. После разложи охлажденную массу по формам и поставь в духовку, разогретую до 200 градусов, на полчаса. Подавай с ягодным соусом.

5. Банановое мороженое с клубникой

В этом мороженом нет ни молока, ни сахара. Основа десерта — замороженные бананы. Ингредиенты:

4-5 спелых бананов;

200 гр. свежей клубники;

1 чайная ложка меда;

орехи по вкусу.

Приготовление: Почисти бананы, нарежь кружками, выложи в один слой и убери в морозильник на ночь. После заморозки взбей бананы в блендере в крупную крошку. Ягоды — можно свежие или замороженные — промой, порежь и добавь к бананам. Взбей до однородного пюре. Добавь чайную ложку меда, он смягчит кислоту ягоды. Хорошо перемешай и выкладывай в подходящую посуду. Можно украсить орехами и целыми ягодами.