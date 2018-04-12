10 рецептов очень вкусных супов

Эти супы хороши в любое время. Многие из них стали классикой, а другими все еще можно удивить гостей. Сегодня мы делимся подборкой наших самых любимых супов на каждый день.

Чечевичный «невестин» суп с мятой

Умением девушки варить в совершенстве этот божественный суп проверялась ее готовность выйти замуж. Если приготовить его правильно — можно и в самом деле покорить кого-то настолько, что предложение руки с сердцем не заставит себя ждать.

Красная чечевица: 1 стакан Бульон готовый, можно из кубиков: 4 стакана Лук: 1 головка Морковь: 1 штука Сливочное и оливковое масло для жарки Чеснок: 1 головка Томатная паста: 1 ст. ложка Сливки: 1 стакан Имбирь свежий или сушеный: 1 ч. ложка Красный перец чили: 1 маленький стручок Кинза: 1 пучок Мята: 1 пучок Соль, специи по вкусу

Красную чечевицу можно заменить любой другой, но именно этот сорт разваривается быстрее всего и самый нежный — ее нужно промыть, залить готовым мясным, куриным или овощным процеженным бульоном и поставить на медленный огонь. В это время пассеровать в смеси оливкового и сливочного масла морковь и лук до золотистого цвета, когда они будут почти готовы, прибавить мелко порубленный перчик чили, имбирь и томатную пасту, потушить вместе минуты две, отправить в кастрюлю к кипящей чечевице. Если суп будет получаться слишком густым — добавить немного воды или бульона.

Посолить и добавить специи по вкусу. Когда чечевица разварится, пробить всю массу блендером или оставить как есть. Влить стакан жирных сливок, перемешать, выключить огонь. Порубить мелко пучок свежей мяты или использовать две столовых ложки сушеной — в этом случае мелко растереть ее и удалить сухие веточки. Дать настояться под крышкой минут 15, перед подачей посыпать рубленой кинзой.

Тыквенный суп с карри

Этот азиатский суп хорош своим сбалансированным вкусом и нежностью.

Тыква: 400 г Сахар: 1 ст. ложка Кокосовое молоко: 400 мл Куриный бульон: 1,5 л Желтый карри в порошке: 1 ст. ложка Чеснок: 3-5 зубчиков Растительное масло для жарки Имбирь свежий или сушеный: 1 ст. ложка Рыбный соус: 1 ст. ложка Очищенные креветки или курица кусочками по желанию: 200 г Рубленые кинза и зеленый лук: для подачи Соль по вкусу Сок одного лимона или лайма.

Тыкву очистить, нарезать на кубики, посыпать сахаром, слегка обжарить в растительном масле с чесноком, добавить столовую ложку кокосового молока и тушить до готовности, добавить карри, имбирь и рыбный соус, потушить еще две минуты. Переложить в кастрюлю, залить бульоном и оставшимся кокосовым молоком, варить на медленном огне минут 10, помешивая в одну сторону, чтобы молоко не свернулось. После этого можно пробить блендером до получения однородной массы. По желанию прибавить очищенные и обжаренные в сливочном масле креветки или кусочки курицы-филе, посолить по вкусу, выдавить лимон, перемешать. При подаче посыпать рубленой зеленью.

Солянка

Этот безусловный и стопроцентный хит советского прошлого вполне имеет все шансы на успех и сейчас — суп вкусен, наварист, нажорист и позволяет утилизовать все мясные и колбасные остатки в холодильнике.

Говядина: 150 г Лук: 1 головка Морковь: 1 шт. Помидоры или томатная паста: 200 г Корнишоны или соленые огурцы: 60 г Ветчина: 400 г Каперсы: 60 г Маслины: 12 штук Оливки: 12 штук Сливочное масло: 2 ст. ложки Лимон: 1 штука Сахар: 1 ст. ложка Петрушка: пучок Сметана: 4 ст. ложки Лавровый лист: 2 штуки Соль по вкусу Черный и душистый перец горошком по вкусу Говяжьи кости: 400 г Телячьи сосиски: 400 г Морковь очень крупно порубить, слегка обжарить вместе с луковицей на сливочном масле и поставить вариться с костями и говядиной на полтора часа, за 5 минут до окончания варки добавить лавровый лист и перец горошком. Мясо вынуть, остудить и нарезать на мелкие кусочки, бульон процедить.

На сковороде на сливочном масле обжарить вторую половину луковицы — ее нужно мелко порубить — до золотистого цвета, прибавить пробитые в блендере помидоры или готовую томатную пасту, потушить вместе с мелко порезанными корнишонами или огурцами минут пять.

Ветчину и сосиски — или вообще все мясное-колбасное из холодильника в пределах указанного веса — порезать на аккуратные кубики, в закипевший бульон влить луково-томатную пасту и мясо с колбасами, добавить соль и сахар для баланса вкуса, поварить еще пять минут, настоять под крышкой без огня минут 15.

В тарелки положить очищенные и нарезанные на куски оливки, маслины и дольки лимона, залить супом. Подавать, посыпав петрушкой и прибавив сметаны.

Гороховый суп с копченой свининой

Облегченная версия классического горохового супа на копченостях — да, сразу скажем, вкуснее всего он на следующий день, когда как следует настоится и все ингредиенты как следует «переженятся» между собой.

Горох сухой, предварительно замочить на несколько часов: 500 г Морковь: 4 штуки Лук: 4 головки Лук-порей: 4 стебля Свиная копченая рулька: 1 кг Винный уксус: 4 ст. ложки Сметана 20%: 200 г Куриный бульон: 4 л Мята: 50 г Соль, черный молотый перец по вкусу Растительное масло для жарки

Морковь и оба вида лука порезать на мелкие кусочки, пассеровать до золотистой корочки в растительном масле. Сложить в кастрюлю вместе со свиной рулькой, залить бульоном, варить полчаса. Прибавить замоченный и отжатый горох, варить еще полчаса. Рульку вынуть, нарубить на мелкие кусочки, добавить соль, специи и уксус, варить еще полчаса. Дать настояться минут 15-20 под крышкой. Подавать со сметаной, рубленой мятой и зеленью по желанию.

Харчо

Вариация известного грузинского супа с привычными нам продуктами. Можно использовать для бульона говядину или баранину — но мясо должно быть непременно на косточке.

Говядина/баранина: 400 г Лук: 3 головки Рис: 4 ст. ложки Растительное масло для жарки Помидоры: 500 г Укроп, петрушка, кинза, соль и специи по вкусу Гранатовый сок: 1 стакан Чеснок: 5 зубчиков

Промытое мясо с костями залить водой и поставить вариться на полтора часа, в последние полчаса добавить корень петрушки и сельдерея и слегка посолить. Лук мелко порезать и пассеровать до золотистого цвета, прибавить нарезанное на кусочки мясо из бульона, потом потушить несколько минут под крышкой со столовой ложкой бульона. Помидоры тем временем пюрировать любым способом, добавить в процеженный бульон вместе с рисом, добавить лук с мясом, варить до готовности риса. За пять минут до окончания варки добавить специи (классические хмели-сунели, зиру, молотый красный перец), давленый чеснок и рубленую зелень, влить стакан гранатового сока. Час настоять под крышкой без огня, подавать со сметаной, щедро посыпав свежей зеленью.

Польский белый борщ

Не самое известное нам блюдо с несколько необычным списком ингредиентов, которое почему-то называется именно «борщ», хотя свеклы там и близко нет, но те, кто попробовал его хотя бы раз, становятся горячими поклонниками этого согревающего и сытного супа.

Сливочное масло: 2 ст. ложки Краковская колбаса: 450 г Чеснок: 4 зубчика лук-порей: 2 стебля Лук: 1 головка Картофель: 2 штуки Лавровый лист: 1 штука Майоран: 2 стебля Сметана: 300 г Пшеничная мука: 40 г Хрен: 40 г Соль, черный молотый перец по вкусу Укроп, петрушка: по 1 пучку Яйцо: 4 штуки Яйца отварить и остудить. Укроп, петрушку и чеснок мелко порубить, оба вида лука нарезать кольцами, картофель почистить и нарезать кубиками. Копченую колбасу порезать на кружки, залить полутора литрами воды, варить 20 минут с лавровым листом — его потом нужно будет убрать. В этом время пассеровать лук с чесноком в масле, колбасу вынуть, ее нужно будет порубить на мелкие кусочки; в бульон отправить картофель и майоран, отварить до готовности.

Пробить блендером до однородной массы. Отдельно взбить сметану и муку, влить в суп вместе с тертым хреном, поварить пару минут, помешивая, до загустения. Посолить и поперчить по вкусу, дать настояться под крышкой без огня минут 15. Подавать, посыпав зеленью и рублеными яйцами.

Лагман

На авторство этого изумительного супа претендуют несколько народов разом, так что пытаться его установить, пожалуй, несколько бессмысленно. Лагман у узбеков и уйгуров, лямань у китайцев и дальний японский родственник — рамэн. Лапшу можно приготовить самостоятельно для полной аутентичности, а можно купить готовую — лучше выбрать плоскую и длинную, хорошего качества.

Анис или бадьян: 5 г Лук: 2 головки Баранина: 600 г Сладкий перец: 400 г Помидоры: 200 г Чеснок: 1 головка Стебель сельдерея: 1 штука Стручковая фасоль: 120 г Томатная паста: 120 г Растительное масло: 1 стакан Зелень сельдерея, укроп, зеленый лук: по пучку Кориандр в зернах: 1 ст. ложка Молотая паприка: 2 ст. ложки Соль по вкусу

Очистить и довольно крупно нарезать мясо и все овощи. Мясо обжарить до золотистой корочки в масле, переложить в кастрюлю с толстым дном. Затем добавлять к мясу овощи в следующем порядке: лук, помидоры, чеснок, стебли сельдерея, томатную пасту и специи — кроме паприки. Тушить под крышкой на медленном огне полтора-два часа, периодически помешивая.

Если суп будет очень густым, подливать немного воды. Добавить соль и оставшиеся специи по вкусу. Отдельно отварить лапшу, разложить по тарелкам, сразу залить сверху важей — так называется бульон с мясом и овощами. Сразу подавать, посыпав мелко рубленой зеленью и зеленым луком.

Том-ка-каи Этот пряный и острый тайский суп на кокосовом молоке популярен во всем мире. Он одновременно согревает и утоляет жажду, лечит простуду и радует вкусовые рецепторы своей великолепной нежной кремовой текстурой с кокосовым молоком. Корень галангала в рецепте можно заменить свежим или сушеным имбирем.

Кокосовое молоко: 6 стаканов Куриная грудка: 400 г Корень галангала или имбиря: около 100 г Лимонная трава, с натяжкой можно заменить цедрой лимона: пучок Лук: 1 головка Помидоры: 2 штуки Листья лайма: 6 штук Вешенки или шампиньоны: 200 г Перец чили: 5 стручков Соль: 1 ч. ложка Сок 3-4 лаймов Кинза: 1 пучок

Корень галангалы или имбиря порубить на тонкие длинные полоски, лимонную траву порезать на кусочки длиной около 2 см. Залить половиной кокосового молока, поставить на огонь. Грудку порезать на кусочки и отправить в суп вместе с оставшимся молоком, следом туда же отправить порезанные на кружочки перчики чили, следом — крупно порезанные грибы, лук дольками и помидоры. Поварить минут 5-7, осторожно помешивая в одном направлении. Добавить все травы, выключить огонь, влить сок лайма и посолить по вкусу. Дать настояться под крышкой минут 15. Подавать, посыпав зеленью кинзы.

Чаудер с бородинскими сухариками

Этот классический американский суп никак не может не согревать: сливки, бекон и сыр. Дополнениями могут быть как рыба, так и курица, а для пущей аутентичности будет хорошо добавить консервированную кукурузу.

Бекон, лучше нежирный: 300 г Лук: 1 головка Картофель: 4 средних штуки Сыр: 200 г Квашеная капуста: 350 г Бородинский хлеб: 150 г Мука: 2 ст. ложки Куриный бульон: 1 л Сливки 10%: 500 мл Лавровый лист: 2 штуки Соль, молотый черный перец по вкусу Растительное масло для жарки

Бекон нарезать небольшими кубиками, слегка обжарить в растительном масле, добавить порезанный лук, обжарить до золотистого цвета. Плеснуть столовую ложку бульона и лавровые листья, потомить под крышкой 15 минут, листья выкинуть.

Картошку порезать, отварить в бульоне до готовности и превратить в пюре любым способом, сливки смешать с мукой и влить в пюре, перемешать. Добавить квашеную капусту — ее можно заменить кукурузой при желании — и тертый сыр, в идеале — грюйер. Потомить на очень медленном огне минимум полчаса, периодически помешивая. Бородинский хлеб в это время подсушить до сухариков в духовке, за 5 минут до окончания можно посыпать давленым чесноком и тертым сыром. Подавать, посыпав сухариками и небольшим количеством тертого сыра. При желании можно посыпать зеленью.

Суп-пюре из овощей с сухариками

Очень быстрый суп, который можно сварить из любых овощей, имеющихся в доме. Если положить поменьше специй — отлично подойдет детям в любом возрасте, сухарики в этом случае им в тарелку можно не добавлять. Подходит вегетарианцам.

Картофель, морковь, свекла в любых пропорциях: суммарно 500 г Лук: 1 головка Чеснок: 1 головка Специи, соль по вкусу Сливки: 1 стакан Мука кукурузная: 2 ст. ложки Бульон куриный или овощной: 1 л Сухарики из любого хлеба: 200 г Зелень для посыпки: по желанию

Овощи почистить, нарезать и отварить в бульоне до готовности, лук пассеровать в масле, отправить в суп, все превратить в пюре. Сливки смешать с мукой, влить в суп, помешивая, поварить до загустения, перед окончанием варки добавить давленый чеснок, специи и соль по вкусу: это может быть тертый имбирь, молотый красный перец, порошок карри или хмели-сунели. Дать настояться под крышкой 15 минут, подавать, посыпав самодельными или готовыми сухариками.