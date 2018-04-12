Родственники пельменей. Кулинарные секреты приготовления мантов

Манты — это «родственники» пельменей, хинкали и равиоли: все эти блюда представляют собой начинку, завернутую в тонко раскатанный кусочек теста. Главное отличие мантов от кулинарных собратьев — готовятся они исключительно на пару. Раскрываем все секреты приготовления вкусных мантов.

Секрет мяса

В классическом рецепте начинки для мантов используется баранина. Однако современные хозяйки не прочь поэкспериментировать и выбирают разные основы. Манты могут быть с тыквой, творогом или с креветками, но многие отдают предпочтение говядине. Начинка мантов должна быть сочной, а значит мясо следует выбрать жирное. На 1 кг отборной говядины необходимо 150 г жира или сала. Чтобы сало легче резалось, его нужно заморозить в холодильнике.

Часто манты делают из мяса разных сортов, перемешивая с нарубленным луком говядину, баранину или курицу. Мясо для начинки недопустимо крутить в мясорубке. Его нужно непременно измельчить ножом или на крайний случай в блендере.

Секрет теста

Классическое тесто для мантов — это соль, вода и мука. Но чтобы оно было более нежным, некоторые хозяйки воду заменяют молоком, притом горячим, чтобы тесто было заварным, более плотным и пропускало меньше сока. Для тонкого теста, которое не будет рваться во время лепки, лучше всего взять пшеничную муку 1 и 2 сорта, соединив их в одинаковой пропорции. Важно соблюдать соотношение муки с водой. На одну часть воды следует взять две части муки. Если тесто покажется жидким и недостаточно густым, не стоит нарушать пропорции и добавлять муки. Продолжайте вымешивать, а после дайте тесту отлежаться в течение 40-50 минут.

Раскатывать тесто на манты нужно так тонко, насколько позволяет вам ваше кулинарное мастерство. Следует лишь следить за тем, чтоб оно оставалась прочным. Идеальная толщина теста — 1 мм. Яйцо в тесто для мантов добавлять не рекомендуется. При варке тесто с добавлением яиц разбухает, и манты становятся похожи на привычные нам пельмени, теряя свою особенность.

Секрет лепки

Лепить манты можно из теста, разрезанного на квадраты или раскатанного в круглые лепешки. Способов лепки мантов великое множество. Самый простой и наиболее распространенный: тесто тонко раскатать на кружки диаметром 10-15 см, в середину каждого кружка положить столовую ложку начинки. Защипывать следует сначала кружок по центру, чтобы получилась продольная линия. А после следует слепить противоположные стороны кружка, чтобы получилось четыре ушка. Ушки необходимо скрепить между собой.

Секреты варки

Для варки мантов чаще всего используют специальную кастрюлю — мантоварку. Она представляет собой две ёмкости с крышкой, поставленные друг на друга. В нижнюю кастрюлю наливается вода, а дно верхней кастрюли напоминает дуршлаг, сквозь который проникает пар. Если у вас нет такой посуды, можно заменить ее обычной пароваркой или мультиваркой, если в ней есть программа «Варка на пару».

Пока закипает вода в нижней части посуды, манты выкладывают на решетку, предварительно окунув их донышком в растительное или растопленное сливочное масло. С замороженными мантами поступают точно так же, и размораживать их предварительно не нужно. Процесс варки обычно не превышает 40–50 минут.

Иногда манты сначала жарят в масле до румяной корочки, а потом уже перемещают в пароварку и доводят до готовности в течение 25 минут. А в дунганской кухне делают наоборот — манты отваривают, а потом обжаривают или готовят во фритюре.

Секреты начинки

Начинка из мяса:

500 г рубленого мяса;75 г сала;250 г лука;1 чайная ложка зиры;соль и перец — по вкусу.

Можно использовать говядину, свинину или курицу или смешивать разные виды мяса.

Добавьте в фарш кусочки сала. Это сделает манты сочнее. Сало можно заменить сливочным маслом. Главная специя для мантов — зира, её нужно около чайной ложки. Соль, перец и другие пряности можно добавить по вкусу.

Начинка из рыбы:

400 г рыбного филе;4 зубчика чеснока;2 луковицы;соль, чёрный и красный молотый перец — по вкусу.

Подойдет филе любой рыбы кроме трески, палтуса, окуневых и карповых.

Измельчите филе рыбы вместе с луком. Посолите, поперчите, добавьте пропущенный через пресс чеснок. Всё перемешайте.

Начинка из тыквы:

400 г тыквы;1 чайная ложка сахара;2 столовые ложки растительного масла;2 луковицы;соль и специи — по вкусу.

Тыкву очистите и нарежьте кубиками. В растительном масле слегка обжарьте измельчённый лук. Соедините его с тыквой и хорошо перемешайте. Посолите, поперчите, добавьте сахар. Жарить тыкву не нужно, достаточно перемешать и подержать на огне не более 5 минут.

Начинка из картошки:

400 г картофеля;50 г свиного сала;2 средние луковицы;соль, молотый перец — по вкусу.

Очистите и порежьте небольшими кубиками картофель и лук. Добавьте измельчённое сало и приправьте солью и специями.

Начинка из творога:

400г творога1 яйцопучок зелени (свежей или свежемороженой) соль и специи по вкусу.

Зелень мелко нарежьте. В творог подавьте яйцо, зелень, соль и перец по вкусу. Если вам кажется, что начинка вышла очень сухая, можно в творог вбить еще одно яйцо или добавить немного сметаны или кефира.