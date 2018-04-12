Раз — и готово! 10 бьюти-хитростей для вау-эффекта

В жизни бывают ситуации, когда выглядеть на все сто нужно здесь и сейчас. Для того чтобы из этих ситуаций вы выходили с блеском, мы и собрали 10 полезных бьюти-фокусов на все случаи жизни.

Кожа без шелушений Если кожа шелушится, то это не скроет ни один даже суперплотный тон. Напротив, он еще больше подчеркнет шелушение. Исправит ситуацию увлажняющая сыворотка, на которую необходимо нанести увлажняющий крем. Эти продукты мгновенно сделают кожу гладкой и мягкой. А чтобы эффект продержался как можно дольше, вооружитесь термальной водой и распыляйте ее в течение дня на кожу лица. Мгновенный тонус кожи Быстро привести кожу в тонус и сделать ее сияющей поможет тканевая маска. Перед применением положите маску на пару минут в морозилку. Затем используйте по инструкции, но сыворотку, которой пропитана тканевая основа, не смывайте, а аккуратно вбейте в кожу подушечками пальцев. Wow-эффект обеспечен!

Веки без отеков Одним из самых эффективных экспресс-средств в борьбе с кругами и отеками под глазами до сих пор являются самые обычные пакетики с чаем. В косметических целях лучше использовать пакетики с зеленым чаем (в чае содержатся антиоксиданты, тонизирующие компоненты, но при этом напиток не окрасит кожу в желтый цвет). Окуните пакетики в теплую воду, слегка отожмите, положите на область век и подержите пять минут. Дополнит действие чайных пакетиков увлажняющий крем для век, нанесенный на кожу заранее охлажденными чайными ложками — помассируйте кожу выпуклой стороной ложек. Идеальные руки Как быстро сделать маникюр? Подкорректируйте форму ногтей, нанесите средство-ремувер на кутикулу, подождите пару минут, отодвиньте кожу апельсиновой палочкой или маникюрной лопаткой. А теперь, внимание! Чтобы быстро реанимировать кожу рук, обветренную и сухую, нанесите на нее оливковое или кокосовое масло и наденьте медицинские перчатки. 10 минут в таком виде, и кожа снова станет мягкой и нежной.

Кудри Быстро сделать сексуальные кудри помогут две эластичные резинки и щипцы для завивки волос. Просто разделите волосы на прямой пробор, соберите пряди в два высоких хвоста. Свободную часть волос накрутите на щипцы, резинки аккуратно разрежьте ножницами, а волосы взбейте руками. Сияющий взгляд Чтобы создать сияющий взгляд, выбирайте тени для век с сатиновым финишем. А чтобы они выглядели на веках выразительно, создайте базу из того же оттенка матовых теней и только потом используйте сатиновые.

Как удалить осыпавшуюся тушь для ресниц Если вы уже сделали макияж, и обнаружили, что нанесенная на ресницы тушь испачкала кожу век, не спешите доставать средство-демакиянт. Просто наберите немного консилера на ватную палочку и аккуратно уберите ей осыпавшуюся тушь. Так вы и недостаток замаскируете, и макияж не придется поправлять. Стройное тело Мы уверены, большинство девушек уже сейчас начали подготовку к пляжному сезону. Но ведь выглядеть стройной хочется уже сейчас! На этот счет у визажистов есть маленькая хитрость. Сделать ноги визуально более стройными поможет светлый блик хайлайтером или мерцающей пудрой по центру голеней.

Юлия Маркова