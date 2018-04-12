Cалат из огурцов, рукколы и черри 

Простой и легкий салат, который украсит любой стол.
Ингредиенты
Огурец свежий 1 штука
салат руккола 1 небольшой пучок
помидоры черри 16 штук
болгарский перец 1/4 масло оливковое 2 столовые ложки
соль по вкусу
Способ приготовления
1. Овощи тщательно моем и режем: перец полосками, огурец круглыми дольками, руколлу — на ваше усмотрение.
Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
2. Смешиваем в салатнице рукколу, огурец, помидоры черри и перец. Заправляем салат оливковым маслом и солью.