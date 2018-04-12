Cалат из огурцов, рукколы и черри

Простой и легкий салат, который украсит любой стол.

Ингредиенты

Огурец свежий 1 штука

салат руккола 1 небольшой пучок

помидоры черри 16 штук

болгарский перец 1/4 масло оливковое 2 столовые ложки

соль по вкусу

Способ приготовления

1. Овощи тщательно моем и режем: перец полосками, огурец круглыми дольками, руколлу — на ваше усмотрение.

Время готовки15 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

2. Смешиваем в салатнице рукколу, огурец, помидоры черри и перец. Заправляем салат оливковым маслом и солью.